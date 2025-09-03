Ouigo pone a la venta billetes a 7 euros entre Valladolid, Segovia y Madrid para este otoño

Ouigo ha lanzado una promoción dirigida a los viajeros frecuentes entre Valladolid, Segovia y Madrid. Bajo el nombre de "El 7 de Ouigo", la compañía ofrece un precio fijo de 7€ por billete en todos los trayectos del paquete Esencial, el más básico y que no incluye extras. Además, al comprar seis billetes dentro del período promocional, los clientes reciben un séptimo viaje gratuito mediante un código de descuento.

La iniciativa se extenderá del 3 de septiembre al 19 de octubre y busca captar a los usuarios que viajan diariamente o varias veces por semana en el corredor Valladolid-Madrid, especialmente en un tramo que no destaca por su alta demanda. La promoción es aplicable únicamente a trayectos entre Madrid, Valladolid y Segovia y no incluye suplementos de paquetes Plus o Full, compras en postventa ni reservas de grupos. Sí se podrán adquirir a través de intermediarios autorizados.

Para acceder al séptimo billete gratuito, los clientes deben realizar todas las reservas con la misma dirección de correo electrónico. Ouigo remitirá el código de descuento por correo electrónico una vez comprado el sexto billete, que podrá canjearse por un billete Esencial entre las mismas ciudades. La reserva con el código debe realizarse al menos 72 horas antes del viaje y estará sujeta a disponibilidad de plazas.

La promoción solo contabiliza los viajes realizados entre las dos mismas ciudades. Por ejemplo, los seis viajes que dan derecho al séptimo gratuito deben ser entre Madrid y Valladolid, independientemente del sentido. Tampoco se computan billetes cancelados bajo la opción Money Back ni los cancelados por la compañía, salvo que se cambie la fecha cumpliendo las condiciones.

El objetivo de Ouigo con esta estrategia es incrementar la ocupación de sus trenes en temporada baja y fidelizar a los viajeros recurrentes en un corredor donde los servicios Avant del Estado ofrecen precios subvencionados. La oferta de tarifa plana y billete gratuito constituye un incentivo directo para quienes necesitan desplazarse varias veces por semana y permite a Ouigo mantener su competitividad frente a Renfe en un trayecto donde ya retiró sus trenes para destinarlos a Andalucía cuando necesitaba llevar a cabo su homologación.