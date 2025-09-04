Por qué deberías preparar agua de Jamaica en casa: está buenísima y llena de beneficios que muy pocos conocen

El agua de Jamaica, una deliciosa infusión que nace de la flor de Jamaica, es una de las bebidas preferidas de quienes la han probado, ya que además de tener un color muy intenso, cuenta con un sabor ácido que recuerda a un refresco. Sin embargo, lo que muchos no saben es que esta infusión esconde grandes beneficios para el organismo.

Debido a su composición, el agua de Jamaica tiene poderes antiinflamatorios y antioxidantes, que ayudan a sentirnos menos hinchados y a retrasar el envejecimiento celular, pero además tienen otros beneficios menos conocidos, tal y como informa la nutricionista InFarmAna.

Contiene vitamina C y puede ser un gran aliado para las personas que padecen de hipertensión, ya que hay estudios que sostienen que puede reducir la presión sistólica y diastólica, sin reducir el potasio en sangre (algo que sucede al consumir algunos diuréticos). Paralelamente, mejora la salud cardiovascular, ayudando a reducir los niveles de triglicéridos y colesterol HDL.

Ingredientes y cantidades

12 gramos de flor de Jamaica seca.

1 litro de agua.

Una rama de canela .

. Edulcorante, hierbabuena y limón al gusto.

Preparación

Es importante seguir las recomendaciones de preparación, puesto que se pueden echar a perder algunos de sus beneficios si no se usa la técnica adecuada para realizar esta popular infusión. Con las cantidades indicadas previamente daría para 4 personas, puesto que lo recomendable es una taza por persona cada día.

Debemos introducir el agua y la canela en una olla, que pondremos a hervir a máxima potencia. Cuando el agua llegue a ebullición, la introduciremos en una jarra con los 12 gramos de flor de Jamaica, taparemos y esperaremos unos 15 minutos.

Pasado el tiempo indicado, colaremos la mezcla (para quedarnos solo con la infusión) y serviremos en un vaso, al que le podremos agregar algún edulcorante, limón o hierbabuena si así lo deseamos. Se puede tomar tanto frío, como caliente, por lo que es una infusión perfecta para cualquier momento del año.