Un experto textil revela qué toallas son las que deberíamos usar siempre al salir de la ducha: "Se obvia un dato muy importante"

Podemos pensar que todas las toallas son iguales, y que no hay diferencias en el secado de una a otra, pero nada más lejos de la realidad, ya que un experto textil ha explicado que sí hay importantes diferencias, así como la mejor forma para identificar qué toallas: "Cuando nos venden las toallas, nos suelen decir el gramaje. El gramaje es el peso por metro cuadrado, y pensamos que cuanto más gramaje tengan, más van a secar, pero se obvia un dato muy importante".

Desde las redes sociales de ATEXLIER (una tienda especialista en textil ), un experto ha explicado los puntos que debemos tener en cuenta si queremos que nuestras toallas absorban mucha más agua, sin necesidad de que pesen demasiado.

"Hay que ponerle apellido al algodón: no es lo mismo un algodón cardado, que tiene fibras cortas y largas, que tienen nudos, y que van a absorber menos el agua; que las toallas de algodón peinado, que son fibras largas y más finas, que va a absorber mucho más el agua", afirma.

La clave: las fibras

El "apellido" del algodón no es lo único que debemos considerar a la hora de comprar las toallas, ya que otros factores que marcarán la diferencia: si son de un cabo o dos cabos, o si el rizo del algodón algodón tiene torsión o no.

Para ello, el experto analiza las fibras de las toallas mediante un microscopio. Explica que, aquellas que tienen sus fibras torsionadas (es decir, que se enroscan sobre sí mismas), absorberán menos agua; mientras que las que tienen las fibras abiertas (haciendo formas ovaladas), permitirán una mayor absorción.

Así pues, el experto aclara que las mejores toallas si lo que se busca es un buen secado son aquellas de algodón peinado, cuyas fibras estén abiertas (es decir, sin torsión), ya que absorberán más agua que otras, incluso teniendo un gramaje inferior a otros modelos.

