Los mejores alimentos que debemos comer antes de beber alcohol para evitar la resaca

El alcohol es ese elemento que siempre está presente en la mayoría de actos sociales y celebraciones de todo tipo. Si bien más allá de disfrutar de su sabor, esta bebida ayuda a desinhibirnos y pasar un rato distendido, especialmente en personas más tímidas. No obstante, esto no quita que sea perjudicial para el organismo, por ejemplo, con las temidas resacas en el corto plazo.

Por ello, los expertos han elaborado una lista con aquellos alimento particulares que, ingiriéndolos antes de consumir alcohol, pueden ayudar a paliar sus efectos, haciendo que nos sintamos algo menos mal al día siguiente. El primero de estos es el plátano, ya que su alto contenido en fibra y potasio nos ayuda a proteger el estómago, puesto que ralentizan la absorción de esta sustancia.

En segundo lugar se encuentra el salmón, ya que algunas investigaciones han llegado a la conclusión de que el omega-3 puede paliar algunas de las consecuencias del alcohol, como es la inflamación cerebral. Generalmente, cualquier alimento rico en proteínas es una de las opciones más ideales, como el caso del huevo, debido a sus efectos saciantes que contribuyen a la ralentización de las digestiones.

Más detalles

Retomando de nuevo el mundo de las frutas y verduras, los expertos recomiendan sobre todo ingerir comidas como la remolacha, el aguacate, los frutos rojos, el pomelo o el melón. El alto contenido en agua, así como, algunos compuestos específicos como la fibra, vitaminas y minerales protegen la salud de nuestro hígado, minimizando así los efectos de la resaca.

Si bien, en el terreno de los cereales también podemos encontrar opciones ideales para estos temidos dolores de cabeza y malestar general de la resaca. Tanto la quinoa como la avena son alimentos ricos en magnesio, selenio y hierro que pueden mejorar la función del hígado y favorecer la salud en general.

Cómo combatir la resaca

Las resacas aúnan un conjunto de síntomas que resultan especialmente desagradables, los cuales suelen desaparecer solos al cabo de unas 24 horas. No obstante, llevar a cabo una serie de pautas específicas puede ayudar a hacer frente a estos síntomas. Tal y como explica el portal Mayo Clinic, tomar grandes cantidades de agua poco a poco, comer alimentos que incrementen los niveles de glucosa, como los carbohidratos, así como un buen descanso son pasos fundamentales.