Infusión de flor de acahual: propiedades, beneficios y por qué tomarla todos los días

La flor de acahual, aunque no es muy conocida en España, en determinadas regiones de México es una de las más populares desde hace siglos, especialmente por sus múltiples beneficios para la salud. También denominado "girasol silvestre", se trata de una flor con una amplia gama de nutrientes y otros compuestos muy beneficiosos para la salud.

Entre sus beneficios destaca su gran fuente de antioxidantes, como flavonoides y ácidos fenólicos, los cuales son esenciales para combatir el estrés oxidativo y evitar el desarrollo de algunas enfermedades crónicas. Si se consume todos los días en forma de infusión, permite mantener una buena salud a largo plazo.

Otras propiedades

Por otra parte, se trata también de una planta muy apreciada para combatir la inflamación crónica, una afección relacionada con una gran variedad de dolencias como dolores musculares y de articulaciones. Asimismo, permite tratar múltiples problemas del sistema digestivo, como pueden ser las malas digestiones.

El acahual es también muy conocido por sus múltiples propiedades diuréticas, lo que podría ayudar al organismo a eliminar toxinas a través de la orina, evitando también la temida retención de líquidos. Por ello, puede ser también ideal para el abordar algunas infecciones urinarias leves.

Preparación

Si bien hoy en día pueden encontrarse suplementos y extractos de esta planta en herbolarios, lo habitual es consumirlo en tés. Para prepararlo, tan solo será necesario obtener un puñado de las flores secas y ponerlas a hervir durante unos cinco minutos. Esta bebida presenta ya un sabor ligeramente dulce, pero puede añadirse cualquier endulzante para que resulte más agradable.

A pesar de sus múltiples beneficios, esta planta no puede sustituir nunca a las prescripciones médicas. Igualmente, antes de introducirla en la dieta, lo más recomendable es consultar con su nutricionista o profesional de la salud para que le asesore de la mejor forma posible.