¿Plátanos o dátiles? Qué es mejor para mantener unos buenos niveles de fibra, azúcar en sangre y potasio

En muchas ocasiones puede ser que nos entre cierto 'antojo' de comer algo dulce y recurramos al chocolate, las galletas o la bollería, entre otros. Este tipo de ultraprocesados en momentos puntuales no suponen ningún riesgo, pero si se abusa de ellos puede llegar a tener consecuencias negativas en la salud. Por este motivo, los expertos recomiendan optar por esas alternativas más saludables y que también pueden 'matarnos el gusanillo' como es el caso del plátano o los dátiles.

Azúcar

Sin embargo, dependiendo de nuestras características individuales, puede ser posible que sea más recomendable una fruta que la otra. Así, si tenemos unos niveles de glucosa en sangre muy elevados, es preferible optar por el plátano, ya que contiene menos azúcar que los dátiles, con solo 18 gramos de azúcar por pieza frente a los 20-25 gramos por porción de dátiles (aproximadamente 4 o 5 dátiles), según recoge el portal Verywell Health.

A pesar de que los dátiles tiene más azúcar que los plátanos, su índice glucémico es más bajo, por lo que cuando se ingieren liberan el azúcar más lentamente a la sangre, evitando esos picos de azúcar que se dan con otros alimentos. Esto también puede darse con los plátanos, pero cuando están en un estado más verde, ya que contienen más almidón resistente que ralentiza la absorción de azúcar.

Fibra

En lo que refiere a los niveles de fibra, este nutriente está más presente en los dátiles, si bien las diferencias son poco significativas. La fibra mejora las digestiones, de ahí que sea siempre muy recomendable incluir alimentos ricos en fibra en la dieta habitual. No obstante, también es importante elegir el momento ideal, puesto que si se ingiere justo antes de entrenar puede provocar problemas estomacales.

Potasio

El potasio es esencial para mantener una buena salud del corazón, así como para el correcto funcionamiento de los músculos y la regulación de la presión arterial. Si bien los plátanos contienen ligeramente una cantidad algo mayor de potasio, también los dátiles la presentan de forma marcada.

En definitiva, ambos contienen gran cantidad de antioxidantes y están relacionados en general con una mejora de la salud intestinal. Más allá de fibra o potasio, tanto los dátiles como los plátanos son una fuente de vitaminas, fibra y minerales que favorecen la salud cardíaca y reducen la inflamación.