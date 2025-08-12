Aurelio Rojas, cardiólogo: "Si tienes alguno de estos signos en tu cuerpo, podrías tener colesterol genético alto sin saberlo"

El colesterol es una sustancia muy similar a la grasa que se encuentra en las células del cuerpo y resulta esencial para la producción de hormonas, vitamina D y para la digestión de los alimentos. No obstante, cuando se acumula en grandes cantidades, puede llegar a ser muy perjudicial para la salud, ya que puede derivar en la obstrucción de los vasos sanguíneos cuando se adhiere a estos.

Generalmente, el exceso de colesterol se produce por un estilo de vida poco saludable, con un predominio de alimentos ricos en grasas saturadas, un estilo de vida sedentario, el consumo de tabaco y alcohol o unos niveles elevados de estrés, puesto que este último incrementan las hormonas corticosteroides, que hacen que el cuerpo produzca más colesterol.

No obstante, unos niveles muy elevados de colesterol también pueden deberse a un factor genético, tal y como explica el cardiólogo Aurelio Rojas a través de una de sus últimas publicaciones en redes sociales: "Si tienes alguno de estos signos en tu cuerpo, podrías tener colesterol alto genético sin saberlo", indica.

La clave, los párpados

"En primer lugar, vas a fijarte en tus párpados, especialmente en la parte interna y vas a comprobar que no tienes estos pequeños bultitos amarillos llamados xantelasmas". Esto se debe a una acumulación de grasa y otras de sus causas también pueden ser la diabetes, la cirrosis biliar o el estrés. Estos pueden eliminarse gracias a determinados medicamentos o bien puede que sea necesaria la cirugía láser.

Por otra parte, otro de los indicativos también se encuentra en el ojo, pero en este caso en el interior del iris. "Si ves un anillo grisáceo alrededor del iris como este, se llama arco corneal y es muy habitual en personas mayores pero nunca en personas menores de 50 años". Cabe destacar, que en la mayoría de casos es consecuencia de la edad y forma parte de los procesos naturales de envejecimiento. Si bien, en personas jóvenes puede ser resultado de un exceso de colesterol.

Analítica de lípidos completa

"Y en último lugar, vas a revisar tu tendón de Aquiles, los codos y los nudillos y vas a fijarte que no tengas pequeños nódulos llamados xantomas". Similar a lo que ocurre con los xantelasmas, los xantomas son una afección cutánea en la que la grasa se acumula debajo de la superficie de la piel, en cualquier caso, son un síntoma de incremento de lípidos en el cuerpo.

Todos estos síntomas son, en muchos casos, el primer y único signo de que tu colesterol es genético, es decir, sufres de hipercolesterolemia familiar, una enfermedad que afecta a una de cada 250 personas. Aunque no es común, la mayor parte está sin diagnosticar, lo que puede derivar en graves problemas de salud. Si identificas alguno de estos síntomas lo más aconsejable es acudir a tu médico y solicitar una analítica de lípidos completa.