"No sabía que eso era real": un cirujano consigue aumentar la estatura de las personas hasta 15 centímetros y convierte su consulta en destino de turismo médico

El cirujano ortopédico Dror Paley del Centro Médico St. Mary de West Palm Beach (Florida) se ha popularizado enormemente en los últimos años por sus procedimientos quirúrgicos que consiguen aumentar la estatura de las personas. De hecho, su consulta se ha convertido en uno de los destinos de turismo médico más conocidos de todo el mundo, atrayendo a pacientes de hasta 100 países diferentes, tal y como recoge el portal Tampa Bay Times.

Uno de sus pacientes fue un joven de 24 años que llevaba mucho tiempo arrastrando un gran complejo con su estatura y cuya experiencia narra al medio antes mencionado. Este hombre se sometió a una cirugía de alargamiento de extremidades que le permitió aumentar más de 7 centímetros su estatura. Ahora, se encuentra en proceso de recuperación de dicha intervención. "Estaba en TikTok y vi un video de un hombre de Turquía que se había alargado unos 15 centímetros, y pensé: 'Vaya, qué interesante. No sabía que eso fuera real'", afirmó este joven.

Más que un asunto estético

Más allá de un tema estético, otros pacientes de Paley acuden hasta ese hospital para corregir algún tipo de deformidad o para resolver algunos problemas de enanismo. Este tipo de operaciones se basan en 'romper' el fémur e insertar clavos ajustables en el hueso, que se van separando por control remoto cada día durante 80 días. Con el paso del tiempo, el tejido óseo se regenera, la extremidad se alarga y los clavos se retiran.

"Antes esto se hacía con un fijador externo, y ahora uso varillas internas que se alargan solas. Hemos avanzado mucho", indicó Paley. Con esto, los pacientes suelen aumentar entre 5 y 7,5 centímetros, aunque puede llegar a conseguirse 15 centímetros. Este último gracias a dos cirugías: una en el fémur y la otra en la tibia.

Implementación de nueva tecnología

De cara a noviembre de este año, el doctor pretende utilizar un nuevo método que permita a los pacientes no tener que requerir de andadores o muletas durante el proceso. Por ahora, en esta consulta realizan más de 100 operaciones de este tipo al año, donde las dos terceras partes son hombres. El coste de estas mejoras oscila entre los 100.000 y los 200.000 dólares.

Al igual que cualquier otra cirugía, esta puede conllevar algunos riesgos así como puede dar lugar a síntomas como dolor, molestias, rigidez o pérdida de movimiento. "El gran problema es que, si o se hace correctamente y sin la infraestructura adecuada, como el seguimiento y la fisioterapia, se está arriesgando la vida. Es muy lucrativo así que se han establecido por todo el mundo personas que no saben lo que hacen", indica Paley.