¿Árbol o león? Lo primero que ves en esta ilusión óptica refleja tu comportamiento en las relaciones

Hermann Rorschach fue un psiquiatra y la psicoanalista suizo que inventó el famosos test de manchas de tinta, según el cual la imagen que ve una persona en estas manchas revela características sobre su personalidad. A partir de las aportaciones de este experto, no han sido pocas las imágenes de este tipo que han ido popularizándose a lo largo de los años.

Así, recientemente se ha extendido por redes sociales una ilusión óptica en la que se fusiona la imagen de un árbol congelado con la de la cara de un león macho. Si bien, ambas pueden verse fácilmente, hay una que viene a la mente antes que la otra, lo que puede reflejar rasgos muy particulares de la personalidad en función de cuál de las dos veas antes.

Si ves antes un árbol

Según recoge el portal Times Entertainment, si lo primero que te salta a la vista es un árbol, esto es sinónimo de que eres una persona reservada en el ámbito romántico. Es decir, antes de tomar cualquier decisión, prefieres observar la actitud de la otra persona.

La confianza con estas persona suele ser muy difícil de conseguir, puesto que son extremadamente tímidas. No obstante, una vez logran establecerse vínculos, muestran una actitud totalmente diferente, siendo muy seguros leales y cercanos. Estos individuos una vez se sienten cómodos, suelen sorprender con un gran sentido del humor, además de ser muy ingeniosos y encantadores.

Si ves antes un león

Por otra parte, si lo que antes ves es la cara de un león tu forma de ser es más tranquila y abierta, puesto que para ti es más fácil integrarte en diferentes círculos sociales y hacer amigos fácilmente. Son el tipo de perfiles de persona que atrae a todo el mundo por su forma de ser, de ahí que su círculo social sea muy amplio.

No obstante, uno de los puntos más 'negativos' de este tipo de personalidades es que tienden a evitar las responsabilidades y los compromisos que les pueden derivar en 'dramas innecesarios', además de que no son capaces de pasar mucho tiempo con ellos mismos.

En profundidad

Aunque muchas personas se muestran escépticas a la fiabilidad de estas pruebas, los psicólogos explican que estas se basan en el principio de atención selectiva, según el cual el cerebro filtra y da prioridad a unos detalles sobre otros en función de referencias de su subconsciente, las experiencias y la propia personalidad. Por ello, en ningún caso se trata de una respuesta correcta o incorrecta, sino de comprender las características de una persona.