Si todavía apuntas las cosas en un calendario de papel, la psicología dice que tienes estas cualidades distintivas

Antes de que existieran los móviles, la mejor forma de saber en qué día estabas era usar un calendario. Esta hoja de papel con los días de la semana y del mes es una herramienta excelente para ubicarse en el tiempo y anotar fechas y acontecimientos importantes. Aunque hay quienes creen que ha quedado en desuso, los calendarios son un gran aliado a la hora de evitar que se te olviden aspectos relevantes.

Actualmente, los teléfonos móviles vienen de fábrica con un calendario que, a priori, cumple con la misma función que el tradicional, no obstante, hay quienes prefieren seguir usando el de papel para apuntar todo aquello que quieren recordar y consultar una fecha determinada. Según la psicología, estas personas comparten cuatro rasgos únicos.

Cualidades distintivas

Numerosos estudios y profesionales dedican su tiempo a comprender algunos rasgos del comportamiento humano y, en este caso, los psicólogos afirman que aquellas personas que siguen apuntando cosas en un calendario de papel, valoran más la experiencia táctil. Esto se debe a que esta simple acción permite crear un registro tangible de su vida, algo que pueden sostener en sus manos y que les aporta felicidad y emoción.

Otro de los rasgos comunes de estas personas es el aprecio y la alegría de la anticipación. Aquellos que suelen apuntar cosas en el calendario sienten cierta emoción por marcar un día o evento especial. Como explica el psicólogo Robert Zajonc en la teoría de la mera exposición, la familiaridad genera una sensación de afecto y, cuanto más interactuamos con algo, más lo apreciamos.

La psicología asegura que quienes anotan en estas hojas de papel con los días del mes, tienen más posibilidades de alcanzar sus objetivos. Este hecho se demostró en un estudio realizado por la psicóloga Gail Matthews, quien descubrió que aquellos que escriben sus objetivos tienen más de un 40% de probabilidades de alcanzarlos. Por ello, escribir cosas en un calendario es una excelente manera de conseguir lo que soñamos.

Por último, los expertos coinciden en que las personas que escriben en un calendario de papel comparten el rasgo de valorar la simplicidad. En una época en la que todo está marcado por la tecnología, dedicar un rato a apuntar actos o celebraciones en un calendario implica utilizar una herramienta sencilla y lejos del estrés de la era digital.