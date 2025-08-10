"El hijo con el que más discutes es el que más se parece a ti; es un reflejo tuyo": una psicóloga explica este aspecto de las relaciones familiares

Las relaciones familiares son preciosas, pero también pueden llegar a ser muy complicadas. Las discusiones entre padres e hijos suceden a diario, por los motivos más absurdos, pero pueden generar una sensación de malestar en el hogar. Llevar la contraria a los padres es algo muy común, especialmente en hijos adolescentes, pero esta conducta esconde mucho más de lo que pensamos.

Varias ramas de la psicología se dedican a estudiar estas relaciones paternales en las que puede ser un tira y afloja continuo que termina por resentir y alterar la estabilidad familiar. Ser capaz de llegar a un acuerdo con tus hijos puede ser una auténtica pesadilla, igual que determinar quién está acertado en esa ocasión. Para ello, los expertos recomiendan utilizar herramientas psicológicas y mejorar la comunicación.

Carola Salgado es psicóloga sanitaria especializada en ansiedad, autoestima, relaciones y salud mental infantil. La experta utiliza sus redes sociales para compartir con los usuarios consejos y recomendaciones con los que mejorar su vida y entender algunas emociones que, en ocasiones, se escapan de nuestra comprensión. Hace poco, publicó un vídeo en TikTok cuyo contenido ha hecho que supere el millón de visualizaciones.

El hijo con el que más discutes se parece a ti

En familias con más de un hijo, es muy común que uno de ellos sea el epicentro de las grandes discusiones familiares. Ya sea con su padre o con su madre, este hijo protagoniza los encontronazos continuos y es capaz de sacar de sus casillas a su progenitor en cuestión de segundos. De ello precisamente habla Carola Salgado, quien ha sorprendido al mundo con su afirmación sobre esta situación.

"¿Sabías que el hijo con el que más discutes, probablemente sea el que más se parece a ti?", así empezaba la psicóloga un vídeo que ha llegado a millones de personas y que ha hecho que muchos se replanteen la relación tan inestable que tienen con sus hijos. "No es rebeldía, es un reflejo tuyo", afirma la experta en su publicación en redes sociales.

"Muchas veces lo que más nos molesta de los demás es lo que no sabemos gestionar en nosotros mismos", explica Salgado. "Educar también es mirarse, y a veces lo más difícil de acompañar en un hijo es lo que nunca supieron acompañar en nosotros", concluye la psicóloga. Una vez comprendido este aspecto, es posible reaccionar mejor ante determinadas situaciones que ocurran en el ámbito familiar y mejorar notablemente la competencia.