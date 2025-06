El cirujano cardíaco Jeremy London, sobre la importancia de la salud intestinal: "Hay una comunicación constante entre nuestro cerebro y vientre"

La salud general requiere de un bienestar físico y emocional, en este sentido, nuestro sistema digestivo tiene un papel mucho más predominante del que creemos. Así lo explica el cirujano cardíaco Jeremy London a través de sus redes sociales.

En una de sus últimas publicaciones en TikTok, este profesional de la salud advierte de que "el 70% de la función inmunológica de nuestro cuerpo vive en nuestro intestino, por lo que cuidándolo podemos luchar contra las bacterias dañinas, virus y toxinas".

Factor de riesgo para enfermedades

En el sistema digestivo es "donde descomponemos y absorbemos nutrientes y vitaminas, por lo que los desequilibrios aquí pueden causar deficiencias nutricionales, que son un factor de riesgo conocido para una variedad de enfermedades crónicas".

Además, el 90% de la serotonina, el neurotransmisor para sentirnos bien, se hace en nuestro tracto gastrointestinal. Hay una comunicación constante entre nuestro cerebro y nuestro vientre. Los desequilibrios aquí pueden causar cambios en el estado de ánimo, aumentar la respuesta de estrés, ansiedad e incluso depresión".

Por ello, ante esto lo más recomendable es seguir una 'dieta de alimentos integrales' (whole foods diet), que incluyan fibra y ácidos grasos esenciales. No obstante, para aquellas personas que no les resulta tan sencillo, pueden ayudarse de prebióticos y probióticos: "Ahora con mi apretada agenda algunos días me quedo corto, por lo que utilizo complementos todos los días para llenar estas carencias".

Prebióticos vs. probióticos

En ambos casos se trata de alimentos que favorecen la salud del intestino. Los probióticos son microorganismos vivos específicos, de bacterias o levaduras, que favorecen la digestión de los alimentos, como el yogur o el kéfir. Mientras que los prebióticos son también compuestos de los alimentos que el cuerpo no puede digerir, pero que sí son utilizados por estos microorganismos. Estos últimos pueden encontrarse por ejemplo en la cebolla, el ajo o los espárragos.