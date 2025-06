Manuel Viso, médico de urgencias, advierte a España sobre los espárragos: "Solo el 40% de la población es capaz de percibir en pocos minutos este olor"

Con la llegada del buen tiempo, los espárragos aparecen en todos los supermercados de España para convertirse en uno de los protagonistas indiscutibles de los menús veraniegos. Y es que son ideales para quien sigue una dieta de adelgazamiento, en plena 'Operación Bikini'.

Origen

Consumidos desde hace multitud de años, cabe destacar que son originarios de Mesopotamia, desde donde se extendieron hasta llegar a Egipto, Grecia e Italia. En España, fueron los árabes -para sorpresa de muchos en redes sociales- quienes lo introdujeron en el siglo XIII.

En la actualidad, los principales países productores de espárragos a nivel mundial son China, Estados Unidos, México, Japón y Perú. En Europa, conviene señalar como principales productores a Grecia, Alemania, Italia, Francia y España, que, aportan entre todos una producción equivalente a la de China, principal productor mundial.

Propiedades

Entre sus beneficios, cabe destacar los siguientes, según el portal especializado 'Tua Saúde':

Promueven la pérdida de peso . Ayudan a aumentar la saciedad entre comidas, reduciendo el apetito y favoreciendo la pérdida de peso.

. Ayudan a aumentar la saciedad entre comidas, reduciendo el apetito y favoreciendo la pérdida de peso. Mantienen la salud de los ojos . Son una gran fuente de carotenoides, compuestos con una actividad antioxidante que ayudan a mantener la salud de los ojos y previenen el envejecimiento de los tejidos.

. Son una gran fuente de carotenoides, compuestos con una actividad antioxidante que ayudan a mantener la salud de los ojos y previenen el envejecimiento de los tejidos. Mejoran la salud intestinal . Son ricos en inulina y oligofructosa, los cuales son fibras que favorecen el desarrollo de la flora intestinal saludable.

. Son ricos en inulina y oligofructosa, los cuales son fibras que favorecen el desarrollo de la flora intestinal saludable. Disminuyen el colesterol . Son ricos en saponinas, compuestos que se encuentran de manera natural en las plantas y ayudan a disminuir el colesterol LDL.

. Son ricos en saponinas, compuestos que se encuentran de manera natural en las plantas y ayudan a disminuir el colesterol LDL. Protegen el corazón . Son ricos en vitamina B9, ayudando a disminuir los niveles de homocisteina en sangre, un compuesto vinculado con el surgimiento de enfermedades cardíacas.

. Son ricos en vitamina B9, ayudando a disminuir los niveles de homocisteina en sangre, un compuesto vinculado con el surgimiento de enfermedades cardíacas. Previenen el colesterol. Son ricos en selenio, zinc y compuestos, como los flavonoides y ácidos fenólicos, que poseen una fuerte acción antioxidante, ayudando a prevenir los daños a las células y evitando el desarrollo del cáncer.

A tener en cuenta

Ahora bien, hay una cosa que llama la atención sobre este alimento. Se trata del olor que deja nuestra orina poco después de consumirlos. La clave, como bien todos sabemos, es el ácido asparagúsico, un compuesto que, al ser metabolizado en nuestro organismo, se transforma en sustancias volátiles de azufre como el metanotiol y el dimetilsulfurol.

"Estos compuestos, la verdad, es que huelen, y huelen mal, como a huevo podrido o a col fermentada", ha manifestado de manera contundente el médico Manuel Viso en sus redes sociales. Sorprendentemente, solo el 40% de la población tiene la capacidad de detectar ese característico olor.

¿Y el 60% restante? A su juicio, cree que no les pasa, pero en realidad sí les pasa, solo que no tienen capacidad para olerlo. O lo que es lo mismo, la química hace siempre su trabajo, pero no todos tenemos el sensor necesario para avisarlo. El efecto se manifiesta solo 15-30 minutos después de comerlos.