Montse Meléndez, ingeniera de alimentos: "No guardes el aguacate con agua, tampoco junto a los plátanos"

El aguacate se ha convertido, en poco tiempo, en un alimento que ha pasado de ser desconocido a ser un imprescindible. Aporta nutrientes esenciales para el organismo, tiene un sabor suave que se adapta a todos los gustos y se puede agregar a múltiples recetas o como acompañamiento, por lo que es muy habitual contar con uno o varios aguacates en nuestra nevera o despensa.

Sin embargo, a pesar de que ahora su utilización en la cocina es muy habitual, todavía hay mucha gente que acaba por desperdiciar y tirar gran parte del aguacate, ya que no saben cómo conservarlo de forma correcta. De este modo, la ingeniera de alimentos Montse Meléndez ha compartido en su cuenta de Instagram (@monalimentos) los trucos para conservar bien los aguacates y que duren más tiempo sin ponerse marrones o negros.

Haz que el aguacate dure más tiempo

"No guardes el aguacate con agua, tampoco junto a los plátanos, y ahora te enseño cómo hacer que te dure más tiempo sin que se ponga negro", dice la experta en alimentos, antes de iniciar los consejos para evitar el desperdicio de alimentos y aprovechar todo el aguacate, sin tener que tirar nada a la basura.

"Si guardas el aguacate en un envase con agua, vas a crear el ambiente ideal para el desarrollo de bacterias"

"Si guardas el aguacate en un envase con agua, vas a crear el ambiente ideal para el desarrollo de bacterias", dice. "Estas pueden entrar en el interior de la fruta y aumentar el riesgo de enfermedad", añade. "Así que, cuando ya esté suficientemente maduro, simplemente guárdalo en la nevera", concluye con este consejo.

Otro de los problemas viene cuando ya has abierto el aguacate a la mitad, pero todavía no te lo has comido entero. ¿Cómo se debe conservar? Pues bien, basta con echarle limón en el interior, para después guardarlo en un táper con una cebolla ya cortada.

Pero, ¿por qué hay que hacer esto? "El limón cambia el pH de la superficie del aguacate, evitando que se ponga negro muy rápido y la cebolla libera compuestos azufrados, que también nos ayudan a retrasar las reacciones de oxidación en el aguacate, es decir, evitar que se pongan negro", explica Meléndez. "Otra opción es ponerle una capita de aceite, lo que evitará que el oxigeno esté en contacto directo con la superficie del aguacate", añade.

Por último, explica qué es lo que pasa si guardas el aguacate al lado de un plátano: "Como el plátano libera etileno, que es un gas que promueve la maduración de las frutas, va a madurar más rápido. Si está verde, te va a ayudar a que esté listo antes de tiempo".