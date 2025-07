Un funcionario de la Seguridad Social propone aumentar la pensión de jubilación de los trabajadores con más años cotizados: "¿No sería justo?"

A lo largo de su carrera profesional los trabajadores se centran en acumular la mayor cantidad posible de años cotizados, dado que ello les permite tener mejores condiciones de cara a la jubilación. El sistema de pensiones penaliza a los trabajadores que no llegan a determinadas cotizaciones, pero...¿compensa de forma suficiente a los que tienen muchos años cotizados?

Es lo que se pregunta Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, que en su perfil de TikTok ha contado el caso de José, un trabajador que acudió a su oficina para solicitar la jubilación anticipada y que sufrió los recortes establecidos para la pensión en esos casos...incluso a pesar de su gran cantidad de años cotizados.

Este ciudadano era herrero y, tras toda una vida de trabajo, decidió acortar cuatro meses su edad de jubilación al estar ya cansado de una profesión muy ingrata desde el punto de vista físico. Llegaba a la solicitud de la jubilación con 47 años y seis meses cotizados, toda una vida de trabajo...pero el recorte tuvo lugar igual.

"Teniendo en cuenta los años de cotización y las bases por las que había cotizado los últimos 25 años, el importe de su pensión era de 1.393 euros mensuales. Sin embargo, si adelantaba la jubilación cuatro meses, se le penalizaba con 90 euros mensuales", relata Muñoz.

Muñoz entiende que este recorte es especialmente injusto con un trabajador que ha dedicado toda su vida a cotizar. Por eso se pregunta: "¿No sería justo que hubiera trabajadores, aquellos que hubieran trabajado unos años determinados, pudieran adelantar su jubilación sin ningún tipo de penalización?"

No es la única pregunta que Muñoz hace a sus seguidores: ¿No sería también justo que la edad de jubilación dependiera también de los años cotizados por un trabajador?" El funcionario explica que "a más años cotizados, mayor facilidad de acceder a una jubilación de forma anticipada" y que en España, donde en 2025 para poderte jubilar a los 65 años de edad se exigen 38 años y tres meses de cotización, "si has cotizado menos, se te penaliza y si has cotizado más no tienes ningún tipo de beneficio".

Muñoz también se plantea si sería buena idea extender ese aumento de los beneficios a la cuantía de la pensión. "También para cobrar el 100% de tu jubilación se te exige 36 años y medio de cotización. Si tienes menos años se te penaliza, si tienes más tampoco te beneficia en nada", sentencia.

