David Carrizo, médico: "¿Sabías que puede ser más efectivo que ir al gimnasio?"

El ejercicio físico combinado con una dieta sana y equilibrada resulta fundamental para gozar de una buena salud. Si bien, los expertos advierten de que cualquier actividad física ya supone importantes beneficios si se parte de un estilo de vida sedentario, por lo que no son necesarias rutinas excesivamente exigentes.

De hecho, así lo explica el médico David Carrizo en una de sus publicaciones en redes sociales: "¿Sabías que caminar puede ser más poderoso que ir al gimnasio? Solo necesitas 30 minutos al día para transformar tu vida". Según este profesional de la salud, salir a caminar puede mejorar la sensibilidad a la insulina, ayudar a la quema de grasa abdominal y reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.

"Es una excelente forma de despejar la mente y regular las hormonas del estrés. No necesitas nada complicado, simplemente ponerte en movimiento. Porque cada paso cuenta", concluye Carrizo. Si bien, según algunos portales especializados como Mayo Clinic explican que es fundamental adoptar una buena técnica para lograr un mejor estado físico.

La importancia de la técnica

Así, es muy importante mantener una buena postura, mirando al frente, con el cuello y la espalda relajados. Más allá de llevar una ropa y calzados adecuados, marcar una rutina puede ser también muy relevante a la hora de poder mantener este hábito prolongado en el tiempo. Lo ideal es alcanzar los 150 minutos de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad aeróbica intensa a la semana, aunque todo depende de las características de cada individuo.

Entre otros de los beneficios de esta actividad destaca también el fortalecimiento de los huesos, el aumento de los niveles de energía y la mejora del estado de ánimo. A pesar de que con poco de este ejercicio ya se observan resultados, la realidad es que aumenta progresivamente la intensidad, así como alterar periodos de caminata rápida con otros más lentos, mayores serán los beneficios.

@dr.davidcarrizo ¿Sabías que caminar puede ser más efectivo que ir al gimnasio? Con solo 30 minutos al día, puedes mejorar tu salud, quemar grasa abdominal y reducir el estrés. ????? Descubre cómo este simple hábito puede cambiar tu vida. Más información en mi blog. ? HOT HAT HIPHOP Club Beats BPM164 - Julyarias