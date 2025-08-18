Una española que ha vivido en México explica por qué los europeos huelen mal: "He escuchado hasta gente que se baña una vez a la semana"

El olor corporal, contrario a lo que suele creerse, no está causado directamente por el sudor, sino más bien por las bacterias y hongos que viven en la piel. No obstante, una sudoración excesiva puede incrementar este olor, puesto que normalmente es consecuencia de la combinación con estos microorganismos.

Aunque generalmente una buena soluciona este problema, la realidad es que en algunos casos esto no es suficiente, por lo que se recomiendan otros tratamientos como inyecciones de toxina botulínica o el uso de láser, e, incluso, la cirugía. Otra de las particularidades del olor corporal es que puede estar muy influenciado por la genética. Según diversos estudios, las personas con el gen ABCC11 tienen un olor corporal más atenuado que el resto, el cual suele ser muy común en países de Asia.

La experiencia de Claudia

Claudia, una creadora de contenido en TikTok (@claudiainbcn) que ha vivido en México, advierte en uno de sus vídeos que una de las preguntas más sorprendentes que suelen hacerle como extranjera es por qué los europeos huelen mal: "Durante todo este tiempo he recibido muchas preguntas respecto a mi nacionalidad y a dónde yo provengo, pero sin duda una de las que más me ha llamado la atención y más me han preguntado es por qué los europeos huelen mal".

Basándose en su propia experiencia, esta mujer tiene tres teorías al respecto sobre por qué los europeos huelen mal, algo que es resultado de "una combinación de bastantes cosas". La primera de estas se refiere a la frecuencia de baño, donde afirma que los europeos no se bañan tanto como los latinos. "No es mi experiencia personal, pero sí que la mayoría de la gente que yo conozco se baña cada segundo o cada tercer día, de hecho, he escuchado hasta gente que se baña una vez a la semana", indica.

Un problema de pH

El segundo de los motivos tiene que ver con el pH corporal, alegando que "la gente en Europa tiene un olor corporal mucho más ácido que el mexicano, es decir, el mexicano se está sin bañar un día o dos y no huele". De hecho, numerosos estudios confirman que esto es también un factor clave en el aroma de tu piel, tanto es así que puede influir en la duración o el olor de las fragancias cuando entran en contacto con tu piel.

"Y el tercer motivo es que siento que aquí los desodorantes tienen muchísimo más químico". Según la propia experiencia de esta usuaria, cuando adquiría un desodorante normal en España y se lo aplicaba por la mañana, por la tarde ya percibía que había perdido algunas cualidades. "Y sin embargo, aquí compro el mismo y me dura mañana, tarde, noche, mañana siguiente, tarde siguiente…", cuenta.

Otras causas

Un olor corporal excesivo, denominado bromhidrosis u osmidrosis, es una condición que puede llegar a alterar la calidad de vida de una persona, debido principalmente a la secreción de las glándulas apocrinas. Si bien, la ingesta de determinados alimentos puede también traducirse en un particular olor corporal, entre los que se encuentran algunos como la cebolla, el ajo, el curry o el alcohol, entre otros.