Una española se muda a Japón y revela qué es lo que peor lleva en redes sociales: "Para no volverme loca..."

Hacer las maletas y comenzar una vida nueva en un país distinto es uno de los retos más complicados, sobre todo si nuestro próximo destino guarda un importante choque cultural. Un lenguaje distinto, un modo de vida diferente y una gastronomía con pocas similitudes pueden ser factores determinantes. Si hablamos de países con pocas similitudes con España, Japón se posiciona en la lista como uno de los primeros y es precisamente ese el destino que ha elegido una creadora de contenido sevillana para vivir.

Un choque cultural importante

Además del idioma, la cultura o la gastronomía, otro de los desafíos más complicados es el de conocer a gente nueva y hacer amigos en un país en el que no conoces a nadie. Esto lo sabe bien @la.nieta.de.la.illi, una joven sevillana que lleva un par de meses viviendo en el país nipón y que ha comenzado a contar en redes sociales cuál está siendo su experiencia allí. "No he conseguido hacer amigos y tampoco salgo con mis compañeros, por lo que me obligo a salir yo solita a hacer planes chulos para no volverme loca", afirma nada más comenzar el vídeo.

Anteriormente, la joven ya había confesado que lo que peor está llevando de vivir en Japón es la soledad. En esta ocasión, ha decidido echar mano de la Inteligencia Artificial para preguntarle recomendaciones sobre planes que pudiera hacer en Tokio y así es cómo llegó hasta Disney Sea, un parque de atracciones al estilo "Isla Mágica", según la creadora de contenido sevillana.

Así, durante el resto del vídeo podemos observar cómo se lanza a la aventura aunque sea un plan que no le apetece mucho hacer sola. Además de disfrutar en sí de la experiencia, también está rompiendo con ese tabú de hacer cosas sola y demuestra en redes sociales que es posible disfrutar sin nadie más. Eso sí, aunque al final pide consejo sobre cómo hacer para conocer gente nueva.

El lado positivo de hacer planes solo

Hay muchos que por el hecho de no tener con quién compartir un plan, se quedan en casa. Realmente, esto es un grave error, ya que estamos creando una dependencia con la figura de otra persona para sentirnos seguros. Aunque a priori hacer planes solos pueda ser algo que de vergüenza o miedo, se trata de un paso muy beneficioso que nos aporta independencia y refuerza nuestra autoestima.

¿Acaso es necesario la figura de otra persona para ir a tomar algo, cenar, ver una película o ir a un parque de atracciones? Aunque hayamos interiorizado que el hecho de "hacer un plan" implica a una o más personas, en realidad no es necesario ir acompañados.