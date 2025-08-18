Dos bebés recién nacidos mueren en Italia después de contaminarse con detergente para platos en el hospital en el que nacieron

Dos bebés prematuro fallecieron durante la noche del 12 de agosto en el Hospital San Maurizio de Bolzano (Italia) debido a una infección causada por la bacteria Serratia marcescens, un microbio que resulta peligroso para personas vulnerables, según recoge la CNN.

Según las investigaciones, esta bacteria está vinculada al detergente industrial para lavar los platos que se utilizaba en dicho hospital, el cual ya ha sido retirado. Por ello, según informa la directora médica del hospital, Monika Zaebisch, por el momento se ha dejado de aceptar bebés prematuros de alto riesgo en la unidad neonatal, hasta que finalice la investigación.

Así, otros diez bebés que se encontraban en la misma sala han sido trasladados a otro centro para asegurar que no estén expuestos a materiales contaminantes. "En el hospital de Bolzano hemos implementado todas las medidas preventiva para evitar la transmisión de bacterias. Hemos acordado con el hospital de Trento que ellos recibirán a los bebés prematuros para que ningún niño esté expuesto a riesgos", indica Zaebisch.

Una bacteria muy común

La infección fue identificada en el momento en el que los bebés mostraron los primeros síntomas, pero desarrollaron sepsis que resultó ser mortal. "La presencia de esta bacteria no es inusual, ya que representa un riesgo constante para las unidades de cuidados intensivos neonatales no tanto por el tipo de bacteria, sino por la particular vulnerabilidad de estos pequeños pacientes debido a su sistema inmunológico inmaduro", indica el director del hospital Pierpalo Bertoli.

Por ahora, la Unidad Nacional Anticorrupción de los Carabinieri se encuentra investigando el caso y la Fiscalía de Bolzano determinará si se realizan autopsias a los bebés para presentar cargos por negligencia médica u homicidio involuntario, dependiendo de los resultados.