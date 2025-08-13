Un médico de vacaciones salva la vida de una bebé en estado grave al ser abandonada por sus padres a pleno sol en Italia

Una bebé de solo mes y medio fue encontrada en estado grave después de haber pasado varias horas bajo el sol sin ningún tipo de protección en una playa de Jesolo (Venecia). Fue gracias a un médico que se encontraba de vacaciones que alertó a los servicios de emergencia al observar el preocupante tono de piel de la bebé, según recoge el medio italiano Il Giornale.

El suceso se produjo en una zona de playa, donde el médico vio como la piel de la recién nacida estaba visiblemente roja y se encontraba en estado semiinconsciente, cuando escuchó un débil llanto. En este momento, decidió alertar a los servicios de emergencias que rápidamente llegaron al lugar.

Estos protagonizaron en un primer momento un tenso enfrentamiento con la madre, que se encontraba también de vacaciones en la zona con su pareja y otros dos hijos, ya que se negaba a que los profesionales atendieran a la menor. Finalmente, la pequeña fue trasladada en un primer lugar al hospital de San Donà di Piave y posteriormente al centro pediátrico especializado de Padua, en Venecia, donde se encuentra ingresada.

En estado grave

La recién nacida se encuentra en estado grave debido a quemaduras causadas por la exposición prolongada al sol, probablemente sin protector solar. Aunque según informa no se teme por su vida, su estado clínico continúa siendo delicado y será necesario controlar su evolución en los próximos días.

Los agentes de seguridad han iniciado una investigación para determinar la responsabilidad del incidente, puesto que según informan no hay pruebas de abandono infantil, puesto que la madre se encontraba en el lugar de los hechos. Si bien, sí podría considerarse una negligencia grave, especialmente en relación con las condiciones de los otros dos hijos de la pareja.