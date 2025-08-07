Investigadores piden a la población que reduzca el consumo de un alimento muy popular: "Puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2"

Las patatas fritas se asocian con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 (DT2), mientras que otras presentaciones de patatas, como las horneadas, hervidas y en puré no asocian ese riesgo, según un nuevo estudio dirigido por la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard (Estados Unidos). El estudio, publicado en 'BMJ' también revela que reemplazar cualquier presentación de patata por cereales integrales puede reducir el riesgo de DT2.

El estudio

Según los investigadores, si bien estudios previos insinuaban una relación entre las papas y la diabetes tipo 2, la evidencia era inconsistente y, a menudo, carecía de detalles sobre los métodos de cocción y los posibles efectos de sustituir las papas por otros alimentos. "Nuestro estudio ofrece información más profunda y completa al analizar diferentes tipos de patatas, hacer un seguimiento de la dieta a lo largo de décadas y explorar los efectos de sustituir las patatas por otros alimentos", comenta el autor principal, Seyed Mohammad Mousavi.

Los investigadores examinaron las dietas y los resultados de la diabetes de 205.107 hombres y mujeres inscritos en el Estudio de Salud de Enfermeras, el Estudio de Salud de Enfermeras II y el Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud. Durante más de 30 años, los participantes respondieron regularmente a cuestionarios dietéticos, detallando la frecuencia con la que consumían ciertos alimentos, incluyendo patatas fritas; patatas al horno, hervidas o en puré; y cereales integrales.

También informaron sobre nuevos diagnósticos de salud, incluyendo diabetes tipo 2, y varios otros factores de salud, estilo de vida y demográficos, que los investigadores controlaron. Durante el período del estudio, 22.299 participantes informaron haber desarrollado diabetes tipo 2.

A tener en cuenta

Los investigadores complementaron su estudio con un novedoso enfoque meta analítico para estimar cómo la sustitución de las patatas por cereales integrales podría afectar el riesgo de diabetes tipo 2, utilizando datos de estudios de cohortes publicados previamente.

Patatas fritas | Canva

Esto implicó dos metaanálisis independientes: uno basado en datos de 13 cohortes que examinaron el consumo de patatas y el otro en 11 cohortes sobre el consumo de cereales integrales, cada uno con más de 500.000 participantes y 43.000 diagnósticos de diabetes tipo 2 en cuatro continentes. Los resultados fueron muy consistentes con los del nuevo estudio.

El estudio reveló que tres porciones semanales de patatas fritas aumentaban el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un 20%. Las patatas al horno, hervidas o en puré no se asociaron significativamente con el riesgo de diabetes tipo 2. Sin embargo, los investigadores calcularon que consumir cereales integrales (como pasta, pan o trigo farro integrales) en lugar de patatas al horno, hervidas o en puré podría reducir el riesgo de diabetes tipo 2 en un 4%.

Sustituir las patatas fritas por cereales integrales podría reducir el riesgo de diabetes tipo 2 en un 19%. Incluso se estimó que sustituir las patatas fritas por cereales refinados reducía el riesgo de diabetes tipo 2. El mensaje de salud pública es simple y contundente, resaltan los autores: pequeños cambios en nuestra dieta diaria pueden tener un impacto importante en el riesgo de diabetes tipo 2.