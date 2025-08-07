Adiós a la Costa Brava: el pueblo andaluz con calas de ensueño y uno de los atardeceres más bonitos del mediterráneo

A nadie le extraña que, en cuanto llega el verano y con él sus correspondientes vacaciones, las grandes ciudades como Madrid se queden vacías y todo el mundo huya a la playa. Si bien durante años el norte del país se llevó todo el protagonismo, algo que sucede ahora con la Costa Brava, en el sur de Andalucía encontramos un pequeño pueblo costero con preciosas calas vírgenes que no tienen nada que envidiarle a las del Caribe.

Y es que, si hablamos de ese destino que tiene todo lo que necesitamos en verano, buenas playas, una gastronomía deliciosa y ocio, entonces Nerja encabeza la lista.

Olor a salitre y rayos del sol

Se consolida como uno de los destinos vacaciones preferidos de Andalucía, y la verdad es que no es para menos. Nerja es sinónimo de olor a salitre y sol, y no porque sus calles y sus playas protagonizaran la mítica serie de los años 80 'Verano Azul', sino porque alberga algunas de las calas más bonitas de todo el país. Quienes buscan el equilibrio perfecto entre naturaleza virgen y accesibilidad aquí lo encuentran, de modo que es ideal para pasar el verano en familia.

Su carta de presentación es su Balcón de Europa, un mirador suspendido sobre el mar que deja sin palabras. Además de sus aguas de color azul turquesa, también destacan sus parajes protegidos por acantilados, que le otorgan un aspecto un tanto más especial. Por supuesto, no podemos no mencionar Burriana, una de las más famosas y fotografiadas, la playa de Calahonda, la de la Caletilla o la del Chorrillo.

| Fuente: Istock

Y pese a todos los turistas que se animan a pasar aquí sus días de vacaciones, una de las características más llamativas de este lugar es que el tiempo aún parece pasar despacio y sin ninguna prisa. Esto se refleja también en los precios, algo más económicos que otras zonas cercanas como Cádiz o la ya mencionada Costa Brava.

En Nerja no hay lujos extravagantes, solo una esencia propia que envuelve el ambiente. 'Pescaíto frito', uno largo día en la playa y, por supuesto, el atardecer más bonito del mundo. Y eso sí que es un verdadero lujo.

| Fuente: Istock