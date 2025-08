La prensa francesa pide a sus ciudadanos que hagan las maletas y conozcan este "Paraíso Azul" del mediterráneo

Playas que no tienen nada que envidiar a las del Caribe, aguas de un color azul turquesa intenso, fortificaciones que parecen sacadas de una película y una cultura que rebosa en cada rincón. En España gozamos de tener a tiro de piedra una larga lista de destinos y paisajes ideales para descubrir en verano. Por supuesto, esto no es ningún secreto y la prensa extranjera se hace eco de ello. Últimamente, hemos podido observar cómo los medios franceses elogian nuestro pequeño 'Paraíso Azul' y la verdad es que razón no les falta.

Uno de los medios que ha hecho mención de honor a Tossa del Mar ha sido L´internaute y coloca a este pueblecito de la Costa Brava como uno de los mejores para pasar las vacaciones. Playa, una historia emocionante a sus espaldas, callejuelas repletas de encanto y la única fortificación de la zona.

El 'Paraíso Azul' de España

Está claro que en España contamos con numerosos pequeños paraísos repartidos por la costa, pero solo uno puede ostentar el título de 'Paraíso Azul' y la verdad es que no se nos ocurre uno mejor. Sus aguas cristalinas y calmadas son todo lo que mucha gente desea para disfrutar de unas vacaciones idílicas en el mediterráneo. Y es que, más allá de sus grandes playas, existen pequeñas calitas, muchas veces un secreto que muchos prefieren guardarse para si mismos, y que son todo un regalo de la naturaleza.

Además, los amantes del senderismo encuentran aquí su paraíso personal, ya que es posible adentrarse y recorrer varias calas a través del Camí de Ronda, donde sus escaleras de madera y sus acantilados revelan rincones naturales que quitan el aliento.

| Fuente: Istock

Historia y tradición

Las raíces de Tossa del Mar todavía están presentes en sus callejuelas empedradas y la mejor forma de hundirse en su historia es paseando por ellas. Uno de los más importantes es su Villa Romana dels Ametllers junto con la Vila Vella, el recinto amurallado que se alza desde las montañas y que fue declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional.

Junto a ello, apenas son necesarios un par de minutos para conocer en primera persona esa atmósfera tan especial. Con alma marinera y una larga tradición pesquera, tampoco es de extrañar que gran parte de su gastronomía esté centrada en los productos del mar. Uno de los más emblemáticos es el Cim i Tomba, un guiso de pescado fresco, patatas y alioli que ya es símbolo de Tossa del Mar.

| Fuente: Istock