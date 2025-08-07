Cómo quitar la nueva función de repostear en Instagram: protege tus publicaciones en cuentas

Instagram ha lanzado una actualización en la que incluye una novedad: la posibilidad de republicar o repostear el contenido de las cuentas públicas, de tal modo que podrás compartir con tus seguidores las publicaciones de terceros, que se mostrarán en tu propio feed. Sin embargo, esta nueva funcionalidad, parecida al mecanismo que se da en la red social X, puede ser incómoda para algunos usuarios.

Hoy en día, la mayor parte de los usuarios de las redes sociales tienen muy en cuenta su privacidad, incluso, cuando tienen el perfil de la cuenta abierto al público. En estos casos, es posible que se quiera eliminar la posibilidad de que otros usuarios republiquen o reposteen el contenido propio, aunque es, sin lugar a dudas, una forma de ampliar el público y el alcance de las publicaciones.

Así, en caso de que quieras desactivar esta nueva función de Instagram, podrás hacerlo siguiendo unos sencillos pasos.

Desactiva el 'Repost' en iPhone

Hay que tener en cuenta que, si tienes la cuenta privada,, incluso, aunque te sigan.

Sigue los siguientes pasos para desactivar el reposteo de tus publicaciones en iPhone:

Abre la aplicación de Instagram.

Toca Foto de perfil en la parte inferior derecha.

Toca Menú en la parte superior derecha.

Toca Compartir debajo de Cómo pueden interactuar contigo los demás.

Toca el botón junto a Permitir republicaciones para decidir si quieres permitir o no las republicaciones de tu contenido.

Desactiva el 'Repost' en Android

Sigue los siguientes pasos para desactivar el reposteo de tus publicaciones en Android:

Abre la aplicación de Instagram.

Toca Foto de perfil en la parte inferior derecha.

Toca Menú en la parte superior derecha.

Toca Compartir debajo de Cómo pueden interactuar contigo los demás.

Toca el botón junto a Permitir republicaciones para decidir si quieres permitir o no las republicaciones de tu contenido.