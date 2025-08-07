Instagram lanza una nueva función para repostear: así puedes compartir publicaciones en tu propio feed

Instagram es una de las aplicaciones móviles más utilizadas en España, con la que poder conectar con amigos y conocidos, al mismo tiempo que se comparten publicaciones audiovisuales de todo tipo. Gran parte del éxito de esta plataforma reside en su gratuidad, aunque también en las constantes actualizaciones, que añaden nuevas funcionalidades para los usuarios.

Es lo que acaba de pasar con la última actualización de Instagram, que ha introducido la opción de repostear contenido, es decir, compartir en tu propio feed o perfil las publicaciones que hayan posteado otras personas. Esta función está disponible tanto para fotos o carruseles de fotos, así como para vídeos normales y para reels.

Cómo repostear en Instagram

Lo primero que tienes que hacer es actualizar tu aplicación a la última versión para que te aparezca la nueva funcionalidad. Además, también hay que tener en cuenta que Instagram ha mantenido toda su estructura visual habitual, solo que en la parte inferior de las publicaciones, ahora aparece un cuadrado formado por dos flechas, que indican la función de repostear. El símbolo es igual al usado en la red social X (antes Twitter).

Para usar el reposteo en Instagram, solamente hay que buscar el contenido que quieras repostear, ya sea una foto o un vídeo. Después, se toca el icono de las dos flechas que forman un cuadrado, que aparece justo debajo de la publicación, junto al símbolo de comentarios y de compartir.

Simplemente, al tocar en el botón de 'Repost', momento en el que se puede añadir un pie de foto, se compartirá en tu feed de forma automática, republicando el contenido para que lo puedan ver tus seguidores, siempre con el citado al autor principal de la publicación original.

Eso sí, ten en cuenta que esta opción solo aparecerá en las cuentas que son públicas, ya que, si una cuenta es privada, su contenido no podrá republicarse, aunque la sigas.