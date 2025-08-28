Miguel Assal, experto en emergencias: "Si no has tenido éxito con esto, te va a tocar ir a urgencias para que te lo hagan bien"

El pescado es uno de los alimentos más importantes de la dieta, puesto que aporta múltiples beneficios para la salud debido a su gran cantidad de propiedades. Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se está buscando promover un mayor consumo de este tipo de alimentos, puesto que según los últimos datos, el consumo es de unos 18,52 kilos por persona y año, lo que supone un 30% menos que hace una década.

Propiedades

El pescado es una fuente de proteínas de alto valor biológico, además de ser rico en minerales como el fósforo, potasio, sodio, calcio, cobalto, magnesio, hierro, además de vitaminas del grupo B. Uno de los nutrientes que más destacan es su alto contenido en ácidos grasos, como es el caso del omega-3, los cuales son especialmente positivos para la salud cardiovascular.

No obstante, más allá de sus múltiples beneficios, también puede conllevar algunos riesgos, si no se consume de forma adecuada. Así, el experto en emergencias, Miguel Assal, advierte en una de sus últimas publicaciones en redes sociales de qué debemos hacer si nos ocurre una de las situaciones más habituales a la hora de comer pescado: que se nos quede una espina en la garganta.

Lo que nunca debes hacer

"Se le clava una espina de pecado y no es la primera opción que debéis hacer en vuestra casa", comienza el vídeo este experto. En el vídeo, puede verse como una joven ha sufrido este incidente, donde una persona externa intenta extraerle dicha espina con la ayuda de unas pinzas y la linterna de un teléfono móvil, algo que en realidad no debe hacerse.

Como alternativa, Assal sugiere que lo primero que hay que hacer es beber gran cantidad de agua y, en caso de que esto no funcione, se debe ingerir una cucharada de aceite y toser. En el caso de que ninguna de las dos recomendaciones funcione, es aconsejable tomar "alimentos viscosos como plátano aplastado o pan mojado, no seco".

"Solo pincha y no obstruye"

"Si no has tenido éxito con esto, te va a tocar ir a urgencias para que te lo hagan bien. Recuerda: solo pincha y no obstruye. No hay prisa, vas a poder respirar", indica este profesional. En muchas ocasiones, este tipo de situaciones pueden hacer que perdamos la calma con facilidad, algo que, como resulta lógico, puede llegar a ser contraproducente.

Generalmente, las espinas de pescado son elementos de pescado que no causan graves complicaciones, más allá de la molestia por el "pinchazo". Si con todas estas técnicas no has sido capaz de deshacerte de ella, lo más recomendable es recurrir a un profesional de la salud.