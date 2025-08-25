Si añades esto a la sartén mientras fríes pescado evitarás que la casa entera se quede con su olor

Estar en la cocina es, para los que les gusta cocinar, una de las mejores tareas domésticas. Sin embargo, dependiendo de lo que se vaya a elaborar puede llegar a ser un auténtico fastidio para aquellas personas que viven contigo. No estamos hablando de dejar cacharros sin fregar o no organizar la cocina, sino de algo todavía más complicado de controlar: el olor.

Y es que cuando se preparan determinados alimentos el resultado puede ser de un intenso aroma que permanece durante horas en la casa. Por suerte, hay trucos que sirven para este tipo de ocasiones y desde el perfil de @vivesaludablefacil se ha compartido uno de los mejores para evitar el olor a pescado.

El truco

Un olor desagradable al cocinar se puede quedar mucho tiempo en la casa y, aunque uno se pueda llegar a acostumbrar, todas aquellas visitas que lleguen lo olerán. Es por ello que desde el perfil han aportado el dato clave para evitarlo.

Si se añade una cáscara de limón al freír se evitará que la casa entera se llene de olor. Los compuestos volátiles presentes en el limón interactúan directamente con los de la fritura y esto hace que el pescado no deje su huella por toda la casa.

Más opciones

Evidentemente la mejor opción es tener la zona bien ventilada, pero existen otras opciones de "absorción del olor".

Vinagre blanco . Es una opción para desinfectar, pero también para absorber el olor de otros compuestos. Simultáneamente se hierve una mezcla de agua con un chorro de vinagre blanco durante la cocción, esto hará que se "diluyan" las partículas olorosas en la cocina.

. Es una opción para desinfectar, pero también para absorber el olor de otros compuestos. Simultáneamente se hierve una mezcla de agua con un chorro de vinagre blanco durante la cocción, esto hará que se "diluyan" las partículas olorosas en la cocina. Bicarbonato . El fiel amigo de todo amante de la limpieza. Si se coloca un recipiente abierto este absorberá los olores más fuertes.

. El fiel amigo de todo amante de la limpieza. Si se coloca un recipiente abierto este absorberá los olores más fuertes. Café molido. Similar al bicarbonato. Absorbe los malos olores y deja un aroma agradable a café.