No se te ocurra guardar las toallas de playa para el año que viene sin antes hacer esto, según una experta en organización

El verano puede ser o bien la época del año más relajada o una de las más estresante, todo depende de cómo se organice. Sin embargo, lo que si se tiene en común es que hay algún día de playa o piscina. Para ellos es normal que se preparen varias cosas, como la toalla con la que te secas al salir del agua o la que utilizas para tumbarte en la arena.
Una vez pasada la temporada hay que ponerse a guardar las cosas para que no ocupen un espacio que seguramente necesites. Poner en orden el hogar antes de la vuelta puede no sonar muy atractivo, pero es importante para llegar con la cabeza en su sitio.
Limpias y sin malos olores
Las toallas son las compañeras de cualquiera durante los días de playa o piscina, pero ya hay que empezar a recogerlas y, si se quieren utilizar el próximo año, hay que recogerlas bien. Esto conlleva unos cuidados básicos con los que se podrán para conservar temporada tras temporada.
La cuenta de TikTok @organiza_de_diez propone un método perfecto para conservarlas correctamente pasado el verano.
Lo primero es clasificar bien las toallas, ya que dependiendo del material y las recomendaciones del fabricante puede requerir cuidados diferentes. Lo básico es lavarlas por separado con jabón neutro y emplear vinagre blanco en lugar de suavizante. Recuerda sacudirlas muy bien para evitar que la arena o la tierra dañen la lavadora.
Después de eso es necesario que se sequen en un sitio ventilado, pero en el que no reciban directamente la luz del sol porque esto podría dañar las fibras y facilitar su rotura. Antes de guardarlas es importante que estén bien seca, aunque un tiempo prolongado de secado también puede dañarlas.
El último paso
Luego desinfecte el lugar en el que las vaya a guardar (bien ventilado y sin humedades) y coloque las toallas dobladas y almacenadas en una bolsa de cierre hermético para que queden bien aisladas.
Para doblarlas lo mejor es usar la técnica que propone @organiza_de_diez. Empieza doblando la toalla en tercios y después se pliega en forma de paquete, metiendo las puntas dentro de un pliegue, como si fuera un sobre. Esta es una opción con la que se ocupa menos espacio y se evita que se desarme.
@organiza_de_diez Llegó el fin del verano y con él toca guardar todas las toallas de playa? sacúdelas, lávalas conjanon neutro y usa vinagre en lugar de suavizante. Sécalas muy bien y Mirad qué fácil es doblarlas para guardarlas tanto en vertical como en horizontal. Así seguro que tu armario queda organizado? y las toallas preparadas para el verano que viene. ¿Tú cómo las guardas? Ig: organizando.asesoria #organizando #toalla #toallas #armario #playa #playathome #towels #hogar #guardaropas #doblarropa #doblar #beach #beachvibes ? Paro - Nej'
