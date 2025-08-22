No guardes tus chanclas para el año que viene sin antes hacer esto: quedan como nuevas en pocos minutos

Septiembre queda ya a la vuelta de la esquina. La llegada de este mes significa para muchos la vuelta a la rutina y el verdadero comienzo del año, aunque sigue habiendo quienes seleccionan esta época del año para irse de vacaciones. No obstante, lo más habitual es que sea sinónimo de volver a casa, deshacer maletas, guardar objetos y prendas que sabes que no volverás a utilizar hasta el año siguiente y poner lavadoras. Es cierto que nada de ello suena muy atractivo y que toda esta vuelta a la normalidad pueda llegar a ser un tanto abrumadora, pero es importante tomarse un momento para organizar.

Limpias y sin malos olores

Si hablamos del calzado del verano, además de las sandalias, sin duda alguna, destacan las chanclas, fieles compañeras en los días de playa y piscina. Ahora bien, aunque haya algunas de mejor calidad que otras, la razón por la que la gran mayoría acaba jubilando este calzado de un verano a otro es el hecho de que no las cuidan y limpian como es debido.

Pía Nieto, más conocida en redes sociales bajo el nombre de @piaorganiza, sabe muy bien de lo que estamos hablando y ha compartido en su última publicación el método que debes seguir antes de guardarlas para que estén limpias y perfectas para la próxima temporada.

El paso a paso es de lo más sencillo, además que no necesitaremos muchos productos para llevarlo a cabo. Únicamente se necesita un barreño con agua templada, un poquito de vinagre, detergente de platos y un cepillo para frotar. "Sumergimos las chanclas, cepillamos muy bien para eliminar toda la suciedad y limpiamos por ambas caras", explica la experta en orden y limpieza.

Podemos aclarar y dejar que sequen o añadir un paso extra, que sería meterlas en una bolsa de malla junto con otras chanclas o toallas y una toallita antitransferencia y a la lavadora, siempre sin detergente. Por último, aconseja dejarlas secar en plano o apoyadas en la pared hacia abajo para evitar posibles manchas de detergente.