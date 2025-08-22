Uno de los viajes más bonitos de toda Europa se hace en un tren de lujo: un recorrido de 7 días que llega por primera vez a Madrid

Los viajes en trenes de lujo tienen un aura distinta: sofisticación y elegancia. Es una experiencia que va más allá de llegar al destino, ya que lo bueno es el propio recorrido. En España hay algunos de los mejores recorridos, pero es el Tren Al Ándalus el más emblemático de todos.

Con una ambientación propia de la Belle Époque, este 2026 tendrá lugar un nuevo recorrido exclusivo para conmemorar su 40 aniversario. En las ediciones anteriores había que bajar a Málaga o Sevilla, pero ahora se ha anunciado que esta ruta transcurrirá por Madrid y unirá puntos de Extremadura, Castilla-La Mancha y finalmente Andalucía.

En total serán siete días y seis noches abordo de un tren que te llevará a ciudades impresionantes con todas las comodidades y una opción gastronómica sin igual que reforzará los sentidos.

Un viaje en el tiempo

Hay lugares con la última tecnología que te parecen sacados de una película futurista, pero en el caso de Al Ándalus es todo lo contrario. Solo con subir podrás notar esa atmósfera propia de principios del XX.

Fue inaugurado en los 80, pero sus vagones son algo más antiguos. En la década de los 20 fueron construidos en Francia para alojar a la monarquía inglesa en su trayecto entre Calais y la Costa Azul.

El tren, según se explica en la web de RENFE, es el más largo de los que circula por las vías españolas con 450 metros. En total son 14 coches que se reparten en 2 restaurantes, una cocina, un salón de juegos, siete coches cama, un coche de tripulación y por último un coche generador.

Más detalles

La capacidad de este tren, a pesar de su tamaño, es de 60 pasajeros y hará paradas en ciudades como son Aranjuez, Toledo, Cáceres, Mérida, Córdoba, Jerez, Cádiz y Sevilla.

La noticia de la extensión hasta Madrid corresponde a la temporada del 2026, es decir que no estará operativa hasta el mes de abril. Sin embargo, ya se pueden reservar las entradas.

Para aquellos que quieran vivir ya la experiencia, se puede reservar como única fecha el 14 de septiembre en un recorrido que va de Granada a Sevilla por 12.500 euros una persona (14.300 si son dos) y hasta el 20 de septiembre. Entre todo lo que incluye la entrada está el alojamiento de lujo en suites, todas las comidas gourmet a bordo o en restaurantes de primera categoría con vino incluido. También se incluyen entradas a monumentos, espectáculos, visitas guiadas y excursiones, además de un servicio de autobús para los desplazamientos durante las visitas

A bordo del tren

Los viajeros desde su página web pueden escoger dos tipos de habitaciones la Suite Deluxe o la Habitación Gran Clase, la segunda algo más barata, desde 10.150 euros. Aquí se incluye todo, la pensión completa y, mientras algunos platos se disfrutan en el vagón restaurante, otros se ofrecen en lujosos restaurantes locales.