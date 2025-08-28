Saurabh Sethi, gastroenterólogo formado en Harvard: "Son tres artículos de dormitorio que debes tirar lo antes posible"

El dormitorio es ese espacio de descanso y relajación donde recuperamos la energía después de un día muy ajetreado. Si bien, aunque nos parezca un espacio totalmente seguro, la realidad es que podría esconder graves riesgos para la salud, algunos mucho más curiosos de lo que crees.

El gastroenterólogo formado en Harvard Saurabh Sethi informa en uno de sus últimos vídeos en redes sociales de los tres objetos concretos que pueden ser muy perjudiciales, puesto que estarían incluso interrumpiendo tu sueño sin que te des cuenta. Estos son "los tres artículos tóxicos que debes desechar lo antes posible", indica.

Lo que debes cambiar

Uno de los principales objetos con las almohadas viejas. "Las almohadas acumulan ácaros del polvo, sudor y alérgenos con el tiempo. Si la tuya tiene más de 1 o 2 años, probablemente sea hora de reemplazarla", indica Sethi. En segundo lugar se encuentran los ambientadores sintéticos, los cuales son modificados químicamente a partir de ciertas sustancias naturales, a los cuales se les añaden otras moléculas aromáticas sintéticas.

"Muchos de estos liberan ftalatos y COV relacionados con problemas respiratorios y trastornos hormonales. En uno de los estudios, el 86% de los ambientadores analizados contenían ftalatos, que son sustancias químicas asociadas con daños reproductivos y asma".

También los colchones

Similar a lo que ocurre con las almohadas, los colchones desgastados también son otro de los elementos que este experto recomienda cambiar cada 7 o 10 años. Esto se debe a que más allá de la acumulación de suciedad, con el paso del tiempo pierdan calidad y consistencia, lo que hace que nuestro descanso sea mucho peor.

Si desde un tiempo a esta parte has comenzado a notar ciertos dolores de espalda que antes no tenías o bien tu colchón muestra un hundimiento evidente es el mayor indicativo de que va siendo hora de que lo cambies. Un colchón estropeado puede dar lugar a dolor lumbar crónico, muchas veces asociado al dolor ciático.