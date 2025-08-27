Francesc Moreno, terapeuta especialista, sobre dormir con el móvil cargando en la mesilla de noche: "Desastroso, peligroso lo diría yo"

Desde hace ya algunos años, es prácticamente impensable pensar en una vida sin teléfonos móviles. Nos acompañan en el trabajo, en el tiempo de ocio e incluso cuando queremos desconectar. De hecho, para miles de personas, el smartphone se ha convertido en lo primero que ven al despertarse y al mismo tiempo lo último que revisan antes de dormir.

Es de sobras conocido que la adicción y la dependencia al móvil no es saludable, pero lo que mucha gente no sabe es que puede ser perjudicial incluso mientras dormimos. En este sentido, el terapeuta especialista Francesc Moreno ha compartido un vídeo a través de su cuenta de TikTok (@francescquiropractic) en el que comenta que dormir con el móvil cargando en la mesilla de noche es "desastroso" y "peligroso".

Por qué es peligroso

Por un lado, es posible que durante la noche el móvil se sobrecaliente al estar cargando y que, en los peores casos, provoque una explosión o incluso un incendio. Es cierto que las posibilidades son pocas, pero siempre es mejor dejarlo alejado para no asumir ningún riesgo.

Por otro lado, afecta a nuestra salud porque mientras el smartphone está enchufado a la corriente, emite una radiación electromagnética que en algunos casos puede afectar a la producción de melatonina, la hormona que que regula el ciclo de sueño-vigilia, y tener efectos negativos en la salud a largo plazo. Además, mirar la pantalla justo antes de dormir es peligroso porque la luz azul puede causar insomnio.

Otras posturas para dormir

En el vídeo publicado por Francesc Moreno, puntúa del 1 al 10 varias posturas para dormir. Considera que pasar la noche con el móvil al lado mientras carga es un 1, al igual que dormir hacia abajo. Tampoco recomienda dormir con muchas almohadas en la cabeza o hacerlo tumbado hacia arriba con la cabeza apoyada en la almohada. Eso sí esto último depende en gran medida de la altura del cojín y la distancia del cuello al hombro.

En su lugar, "evalúa" con un notable a opciones como dormir de lado con un cojín o almohada entre las rodillas al tratarse de una postura que ayuda a mantener la espalda recta y evita malas posturas. También aconseja acostarse abrazando a una almohada, ya que "ergonómicamente ayuda y si falta cariño es bueno".