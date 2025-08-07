Fin al eterno debate: un estudio confirma que el sueño sí puede recuperarse durante los fines de semana

Uno de los mayores mitos sobre el sueño es que las horas de menos que dormimos no pueden compensarse descansando al día siguiente más. Si bien, a pesar de que hasta ahora la mayoría de estudios confirmaban esta idea, una reciente investigación presentada el pasado año en el Congreso Europeo de Cardiología afirmaba lo contrario y además, advertía de los beneficios de esta recuperación.

Así lo ha contado la presentadora Mar Amate en uno de los últimos programas de Cadena 100: "Yo duermo muy mal y duermo muy pocas horas y una vez al mes-mes y medio, hay un momento en el que me desnuco en el sofá y a lo mejor te duermo cuatro horas seguidas de siesta", confiesa.

La periodista hace referencia al proyecto UK Biobank que contó con la participación de más de 90.000 personas, de las cuales casi 20.000 personas consideraron que dormían menos de 7 horas por noche. De estas, aquellos que seguían durmiendo hasta tarde los fines de semana veían reducido en una quinta parte el riesgo de sufrir enfermedades del corazón.

El estudio

El seguimiento de estos pacientes se realizó durante casi 14 años, registrando la información sobre las hospitalizaciones, así como las principales causas de fallecimiento, entre las que se encontraban enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Según explica Amate, "el cerebro intenta recuperar el sueño perdido y lo hace de una forma muy concreta: activa neuronas específicas que incitan al descanso profundo". Así, en épocas en las que no has descansado lo suficiente, mejora la capacidad de conseguir el sueño más rápidamente y durante más tiempo.

Consecuencias de dormir mal

Se estima que entre el 20 y el 48% de la población adulta española sufre dificultad para iniciar o mantener el sueño, de las cuales el 10% de los casos se debe a algún trastorno crónico y grave. En general, la falta de sueño puede incrementar la probabilidad de desarrollar obesidad, hace que el sistema inmunológico sea más vulnerable, aumenta el riesgo de hipertensión, así como de enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad.