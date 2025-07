Una veterinaria resuelve el debate sobre si tu perro debe dormir o no en tu cama

¿Dormir con tu perro o no? A la hora de acostarse, surge uno de esos debates que divide a la población en dos grupos claramente diferenciados. Y es que, mientras hay quienes afirman que adoran poder acurrucarse en la cama con sus mascotas, otros dejan claro que prefieren que sus compañeros peludos se mantengan alejados de la habitación principal de la casa. Ahora bien, aunque es cierto que aquí entramos en preferencias personales, una veterinaria ha querido opinar acerca del tema y ha puesto sobre la mesa algunos detalles que son importantes conocer.

En profundidad

La doctora Sandra Mitchell ha compartido en un artículo publicado para PetMD importantes consejos y recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de dejar dormir o no a nuestra mascota en la cama. Y ahora bien, aunque no existe una respuesta clara y contundente acerca de este debate, sí que explica que la decisión se debe tomar basándose en algunas cuestiones como el comportamiento, edad, necesidades del perro y nuestro estilo de vida.

| Fuente: Istock

Dormir con nuestra mascota tiene su lado positivo, ya que esta práctica nos ayuda a fortalecer el vínculo entre ambos, ofreciendo comodidad, seguridad y calidez. Es más, hay quienes asegurar que dormir con su mascota le permite crear una rutina relajante, ideal para conciliar el sueño. No obstante, esto puede ser todo lo contrario si somos de esos que se despiertan con cualquier ruido. Es importante tener en cuenta que, por norma general, los perros tienden a tener el sueño ligero y se despiertan varias veces en la noche, algo que podría llegar a perturbar tu descanso.

A tener en cuenta

La experta aconseja no poner en práctica esta costumbre al menos hasta que el perro no haya crecido lo suficiente y esté acostumbrado a hacer sus necesidades en casa. Que sean emocionalmente maduros ayuda a que esta rutina sea sana y no nos encontremos alguna sorpresa indeseada en nuestro colchón.

De igual forma, esta práctica no sería la más aconsejable para aquellos que tienen alergias. "Tal vez puedas sobrevivir con el pelo y la caspa de tu perro durante el día, pero cuando te rodea en la cama, puede resultar abrumador", afirma la veterinaria.

Eso sí, sea como sea, es importante que el perro cuente con su propia cama. "Tu perro debe tener un lugar al que le pueda llamar suyo, incluso si le dejas abierta la opción de compartir la cama contigo", explica la doctora.

| Fuente: Istock