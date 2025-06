El médico Alexandre Olmos advierte a las personas que tienen sueño después de comer: "No es normal, aunque muchos ya se hayan acostumbrado"

Una buena salud pasa por una alimentación equilibrada y la práctica habitual de ejercicio, principalmente. Sin embargo, resulta también imprescindible prestar atención a tu cuerpo, puesto que cualquier pequeño cambio podría significar la existencia de algún tipo de enfermedad.

Los tres síntomas silenciosos

Algunas reacciones del organismo pueden pasar desapercibidas, puesto que en muchos casos están dentro de "lo normal". Por ello, el médico Alexandre Olmos advierte, a través de sus redes sociales, de "tres síntomas silenciosos y lo que realmente significan". Según este experto, se trata de manifestaciones del organismo que le pasan a miles de personas todos los días, pero que al no provocar dolor, son ignorados.

"Primero, si tienes niebla mental o dificultad para concentrarte, no es distracción, no es tener muchas cosas en la cabeza, puede estar relacionado con desequilibrio en tus niveles de glucosa, inflamación silenciosa o una mala función mitocondrial", advierte. Según el profesional de la salud, la causa principal de esto es que el cerebro "no está recibiendo energía real".

Por qué te despiertas entre las dos y las cuatro

Por otra parte, algo que le suele ocurrir a muchas personas es despertarse entre las dos y las cuatro de la madrugada. "No es insomnio sin más, muchas veces es una descarga de cortisol o una desregulación hepática. El cuerpo está forzado a compensar por algo que no está funcionando bien en tus biorritmos".

En último lugar, Olmos se centra en esos "bajones de energía" que muchas personas tenemos después de comer, lo que podría indicar un posible problema en la gestión de tu glucosa o inflamación digestiva. "No es normal, aunque muchos ya se hayan acostumbrado".

Si sientes estos síntomas de forma habitual en tu día a día, es importante que tomes acción con el fin de que no se conviertan en enfermedades crónicas. Ante este tipo de episodios, lo más recomendable es consultar a su médico para que pueda asesorarle de la mejor forma posible.