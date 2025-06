¿Qué significa el nuevo mensaje que le está llegando a todo el mundo desde WhatsApp: "Establece el PIN"?

Debido a que nos enfrentamos casi cada día a constantes estafas y engaños, es normal que tengamos siempre la mosca detrás cuando nos llegan mensajes extraños y que potencialmente son peligrosos.

Y en realidad eso es lo que tenemos que hacer, ya que mejor ser precavido que víctima, sin embargo, no todo lo que nos llega va a ser siempre una estafa, a pesar de que sea un mensaje inesperado de WhatsApp.

En las últimas semanas muchos usuarios han recibido un mensaje que proviene directamente del chat oficial de WhatsApp, acompañado de un vídeo. "Añade una capa extra de seguridad. ¿Sabías que puedes configurar un PIN para que tu cuenta de WhatsApp sea aún más segura? Activa la verificación en dos pasos y duplica la protección de tu cuenta", indican.

Cómo configurar el PIN en WhatsApp

El pin de seguridad de WhatsApp, también conocido como verificación en dos pasos, es un código de seis dígitos que puedes establecer para proteger tu cuenta y evitar accesos no autorizados. Este PIN se te solicitará periódicamente al usar WhatsApp, y es diferente a la verificación por SMS o código de registro.

Para activarlo tienes que:

Abre WhatsApp y ve a Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos. Toca "Activar". Crea un PIN de seis dígitos que solo tú conozcas y confírmalo. Opcionalmente, puedes agregar una dirección de correo electrónico para ayudarte a restablecer el PIN si lo olvidas.

El PIN añade una capa adicional de seguridad a tu cuenta de WhatsApp, protegiéndola de accesos no autorizados, incluso si alguien obtiene tu número de teléfono a través de una estafa de phishing. Es recomendable escoger uno que no sea fácil de adivinar y que no utilices para otras cuentas.

Y recuerda, si olvidas tu PIN, puedes restablecerlo, es importante tener la dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta para facilitar el proceso