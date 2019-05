Ander Gil (PSOE): "No es el momento de hablar de sillones, sino de programas"

Cuando le preguntas si tras el 28-A tiene todas las papeletas para ser el próximo presidente del Senado o uno de los ministrables de relumbrón, dice que siempre ha estado y estará a disposición del secretario general y de su partido y donde sea más útil. Lo suyo en política ha sido una carrera meteórica, pasando de ser un modesto concejal y teniente de alcalde en el Valle de Mena –un pueblo de Burgos limítrofe con el País Vasco– a portavoz del Grupo Socialista en el Senado en un tiempo récord. Ander Gil (Barakaldo,Vizcaya, 1974) es un socialista moderado, con un discurso de izquierdas sin estridencias, pedagógico y muy didáctico, que hace honor a su profesión de maestro de Primaria que, nada más terminar sus estudios, trabajó como educador en el Centro de Acogida de Menores Extranjeros no acompañados. Siempre ha defendido con vehemencia una reforma constitucional que dote al Senado de las competencias de una verdadera Cámara de representación territorial y, ahora, después de que su partido haya logrado la mayoría absoluta en la Cámara ve más factible pasar de las palabras a los hechos y llegar a puntos de consenso. Está acostumbrado a lidiar con nuevos retos y si en su día no le supuso un especial sobresalto, con el cargo de portavoz recién estrenado en la Cámara Alta, ser el elegido por su amigo Pedro Sánchez para negociar con el PP y Cs el desarrollo de la aplicación del artículo 155, ahora puede adaptarse también, sin problema, a lo que venga. "Se acabó el Senado de la bronca y las cloacas y llega el del siglo XXI, que mira al futuro", sentencia. Dice que el PSOE va a intentar gobernar en solitario, que no es el momento de hablar de sillones sino de programas, y advierte a Cs que Rivera empieza a ser un problema para su partido porque "pone por delante sus aspiraciones personales a las del partido y del país". Se muestra cauto sobre las municipales y autonómicas e insiste en que los socialistas no pueden bajar la guardia: "Las tres derechas, si pueden, se unirán en ayuntamientos y autonomías para gobernar".

Venezuela vive unos momentos críticos, ¿habrá salida pacífica o se va a una guerra civil?, ¿qué papel puede jugar España?

Reafirmamos una vez más nuestro compromiso con la democracia en Venezuela, un compromiso que compartimos con nuestros socios de la UE. Todos debemos anteponer que no se produzca pérdida de vidas humanas. Apoyamos un proceso democrático pacífico en Venezuela y apostamos por la celebración inmediata de elecciones libres, transparentes y democráticas.

Leopoldo López se ha refugiado en la Embajada de España en Caracas, ¿cómo sitúa eso al Gobierno?

Hay que esperar. El Gobierno maneja con extraordinaria diligencia y prudencia esta delicada situación.

¡Estará contento! Ha pasado de ser la voz que clamaba en el desierto en el Senado a una mayoría absoluta...

Sí, lo estoy. La mayoría absoluta del PSOE abre un nuevo tiempo, una nueva etapa en la Cámara Alta. La ciudadanía ha liberado al Senado del PP, que se empeñaba en convertir esta institución en un mausoleo de las ideas más retrógradas. A partir de ahora, el Senado va a dejar de mirar al pasado, va a dejar de ser una institución en blanco y negro y va a ser la casa de todos los españoles y españolas, donde se va a dialogar y a primar el entendimiento.

¿Con qué objetivos?

El Senado tiene que abrirse al siglo XXI, a la ciencia, la educación, el medioambiente, etc. Se acabó el Senado de la bronca, de las cloacas y del pasado; llega el del siglo XXI, que mira al futuro, y en eso nos vamos a empeñar.

¿Puede ser el presidente de esta Cámara o será otra vez ministrable?

Haré lo que Pedro Sánchez me pida. Sabe que cuenta conmigo, tengo su confianza y él la mía, como no puede ser de otra manera, y haré lo que mi secretario general y mi partido me pida en todo momento. En cualquier caso, tenemos un grupo de 142 senadores y senadoras, y es una tarea apasionante poder liderarlos, como he hecho hasta ahora

¿Dónde cree que ha estado el secreto del éxito del PSOE el 28-A?

El secreto de los buenos resultados ha estado en la valentía del PSOE y de su secretario general. Mientras otros perdían el norte y la calma, el PSOE ha demostrado que somos un proyecto sólido, solvente, tranquilo, de diálogo y de futuro. La ciudadanía lo que ha respondido de manera clara y contundente es que precisamente esos valores son los que quieren para guiar el futuro de este país.

¿Ha sido sólo mérito suyo o demérito de sus adversarios, que se han dividido y extremado?

En los resultados también ha tenido que ver la deriva de la derecha y su viraje hacia la ultraderecha. El PSOE ha sido capaz de conjugar dos cosas muy importantes, somos moderados en la práctica del debate político y capaces de entendernos con distintos, siempre dentro de la Constitución y de la ley, pero a la vez radicales y coherentes en la formulación de un Estado social y en el avance hacia la justicia social. Somos moderados en las formas, pero radicales en las transformaciones sociales y en la lucha contra la desigualdad.

Pues al presidente le han llamado de todo: felón, traidor y cosas peores... Las urnas han dicho claramente que rechazan la estrategia de la crispación, del enfrentamiento, y del insulto constante de las tres derechas. La materia prima para hacer política es la palabra, y aquellos que basan su campaña en el insulto y la división no pueden pretender gobernar a todos los españoles, porque se están alejando del objetivo supremo de la política que es la convivencia por encima de cualquier otra cuestión.

¿En esta legislatura por fin el Senado podrá convertirse en una Cámara de representación territorial? ¿Piensan abrir el 'melón' constitucional?

Ese es un objetivo al que el PSOE no renuncia. Todo el mundo quiere reformar el Senado, pero cuando los socialistas ponemos encima de la mesa la posibilidad de plantear una reforma de la Constitución, vemos pocas ganas de entrar en harina. Para nosotros, la reforma de la Carta Magna es un objetivo político al que no vamos a renunciar. Somos conscientes de la necesidad de un consenso amplio para abordar esa reforma, y para eso hace falta que la derecha se modere, se baje del monte, abandone la política de la crispación y el insulto, pero hasta que llegue eso vamos a usar convenientemente las herramientas que ya tenemos en el Senado, que no son pocas, para introducir otros debates que afectan a los territorios.

¿Cuáles serían las prioridades a abordar esta legislatura en el Senado?

Hay un gran reto, que es llegar a consensos sobre la reforma del sistema educativo y otro clave tiene que ver con la despoblación del mundo rural y poner el foco en las políticas activas de los más jóvenes, que tienen que verse representados en el Senado. Además, seguiremos dando pasos importantes en memoria histórica.

¿Como cuáles?

Tenemos una deuda con todas las víctimas del franquismo, pero los casi medio millón de exiliados han sido los grandes olvidados por las instituciones españolas. Ha llegado la hora de que esta institución, el Senado, haga un homenaje oficial a las víctimas del franquismo, y con especial mención a los exiliados de la Dictadura y de la Guerra Civil. Y nos ponemos manos a la obra.

¿Que tengan mayoría absoluta significa que ya no va a haber 155 permanente como proponían el PP o Cs?

Que tengamos mayoría de esta Cámara garantiza que se va a cumplir la ley, y del artículo 1 al 169 de la Constitución. No nos vamos a inventar ninguna fórmula desleal con la Constitución como el 155 permanente que la derecha, con un sentido puramente electoralista, se ha sacado de la manga. El 155 solo se activará en caso de una nueva confrontación. El 155 no ha cambiado y la situación tampoco. Quienes activan el botón rojo o el 155 son aquellos que vulneran unilateralmente el Estatuto de Cataluña y la Constitución.

¿De verdad piensan gobernar en solitario sin Podemos y sin conformar el llamado 'Gobierno Frankenstein'?

El respaldo social al proyecto socialista de Pedro Sánchez tras el resultado electoral es indiscutible. Es el partido más votado, con diferencia, con casi 7,5 millones de votos, 3 millones más que el segundo partido, y tener el doble de votantes que el PP es un mensaje claro y contundente. Tenemos vocación de gobernar en solitario, con diálogo y con acuerdos. La estabilidad política en este país va a ser posible con el PSOE. España necesita entendimiento y tender puentes políticos con partidos responsables que den estabilidad a la política.

Pero admita que la 'geometría variable' es muy complicada...

La geometría variable puede ser complicada, pero se puede desarrollar. Nosotros hemos demostrado que somos capaces de negociar, de hacer pactos y de ceder cuando es necesario. Podemos hacerlo sin perder en ningún momento nuestras señas de identidad de izquierdas y socialista, y nuestro rumbo progresista.

Iglesias sigue exigiendo un Gobierno de concentración, ¿es factible?

Bueno, no es el momento de hablar de sillones, sino de programas. Cuando el PSOE y Podemos nos entendemos para hacer cosas positivas para la mayoría social de este país ha sido mejor para todos, y el acuerdo al que se llegó para los Presupuestos fue una prueba de ello. No hay que precipitarse. Estamos en la fase de poner encima de la mesa un buen programa y que aquellos partidos que se sientan concernidos para hacer que este país siga avanzando en lo social se sumen a él. Eso es lo principal.

Vamos, que Iglesias no debe repetir el error de pedir cargos y sillones como hizo en la anterior legislatura...

Podemos ha tomado buena nota, y Pablo Iglesias también, de que eso fue un error, de que lo mejor para este país es que la izquierda sea capaz de entenderse por encima de cualquier tipo de aspiración personal. Podemos tiene ahora el margen que tiene, de acuerdo a sus resultados electorales. Los socialistas tenemos que estar por encima de un escenario cortoplacista. Debemos pensar en el futuro del país, tener un Gobierno fuerte y dar estabilidad a España, que es lo que nos están demandando los ciudadanos.

"Albert Rivera empieza a ser un problema para Ciudadanos"

Oiga, ¿que Rivera haya descartado cualquier apoyo a Sánchez, planteando un 'cordón sanitario' impide cualquier posibilidad de acuerdo con Cs?

Albert Rivera empieza a ser un problema para Cs, porque un partido que nació con la vocación de ser de centro se ha visto arrastrado por las aspiraciones personales de su líder a abrazar a la extrema derecha, y poner un cordón sanitario al PSOE, un partido con 140 años de historia, que ha estado en todos los grandes avances de este país. Como organización política, Cs tiene un serio problema de definición, pero allá ellos, porque la deriva de Rivera es muy preocupante.

De entrada, la CEOE le ha pedido al PP y a ellos que se abstengan para facilitar la investidura...

Todos los partidos constitucionalistas debieran, en aras del avance del entendimiento y de la estabilidad de este país, favorecer la posibilidad de que el PSOE gobierne. Recuerdo los tiempos en los que Albert Rivera y Pablo Casado defendían que gobernara la lista más votada. Quizás tendrían que revisar sus errores y ver si no es esa la opción más inteligente y mejor para España.

¿Cómo valora el hundimiento del PP y la posibilidad de que se termine desmoronando, como la UCD?

El PP ha demostrado que no entiende a este país, y debe reflexionar sobre su forma de hacer política. No solo por su propio bien, porque si no reaccionan pueden llegar a extinguirse, sino por el bien de la democracia, y de España en su conjunto. El PP haría bien en darse un tiempo y en abrir un periodo de reflexión, pero yo no voy a hacer como ellos: nosotros no sacaremos provecho ni rédito electoral a la debilidad política de nuestros adversarios. Es el momento de la elegancia en política, y de dar un tiempo al PP porque, por encima de nuestras diferencias de partida, creo que tenemos que pensar en el bien de España. Y España necesita partidos de derecha moderados y fuertes.

¿Qué le pareció que Casado llamara al presidente para felicitarle y ni Rivera ni Abascal lo hicieran?

Pablo Casado actuó como se debe actuar, reconociendo la victoria de su adversario y siguiendo una norma de cortesía. Si Albert Rivera y Santiago Abascal hicieron el mismo ejercicio de gamberrismo y falta de elegancia será porque no han entendido el mensaje de la ciudadanía, que ha repudiado el juego sucio y otras maniobras que ellos han practicado.

Vox ha sacado 24 diputados, que son muchos, aunque no se hayan cumplido las expectativas iniciales, ¿usted cree que han venido para quedarse?

La extrema derecha, con sus planteamientos de ruptura del Estado de las autonomías, viene a poner en solfa no solo el Título VIII de la Constitución sino la violencia contra las mujeres y otras muchas conquistas de la Democracia. Su llegada es muy preocupante, sean 24 o 4. España es un país que mira al futuro, que avanza, y que ha puesto coto a este tipo de ideas extremistas, que aún no ha concluido. Hay una segunda vuelta en las elecciones municipales, autonómicas y europeas, y estoy seguro de que las tres derechas, que ahora están dolidas, si pueden, van a volver a sumar para poner muchos ayuntamientos y CCAA al servicio de esas ideas extremas. A los votantes socialistas hay que decirles que cuidado, que no debemos bajar la guardia.

¿Es o no cierto que están apareciendo 'nubarrones' en la economía?

La economía española crece y va a crecer por encima de la media europea. Este Gobierno ha reducido la deuda pública y el déficit público, y lo que vamos a plantear en el Senado es una senda de déficit que nos permita seguir invirtiendo en servicios públicos, en sanidad, y en educación, que después de siete años de Gobierno del PP falta hacen.

¿Y esa senda de déficit quién la marcará?, ¿habrá Presupuestos?

Habrá Presupuestos, y confío en que los próximos Presupuestos Generales del Estado sean definitivamente los más sociales de la historia. Lo que sí le puedo anticipar es que la senda de déficit se va aprobar en el Senado, porque no va a haber bloqueos.

Lo que sí descartan es derogar la reforma laboral, aunque haya reformas parciales, ¿no?

Vamos a trabajar para lograr el consenso necesario para desterrar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, y lo haremos con acuerdo y consenso. Recuperar la negociación colectiva y formular un nuevo Estatuto de los Trabajadores es una de las grandes prioridades, y este país lo necesita como el comer.

Y, ¿cómo ve la bajada de JxCat, y la subida del PSC y ERC?

En Cataluña se ha apostado por salir de la dialéctica del conflicto y por abandonar las posiciones radicales que algunos venían sosteniendo. Hay que trabajar con inteligencia política y emocional para que el independentismo radical siga bajando y que vuelva a las cotas históricas que han permitido convivir a todos. No hay otra salida que el diálogo, la Constitución y el Estatuto de Autonomía.