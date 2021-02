Cuca Gamarra: "No es factible que Vox dé el 'sorpasso' al PP, lo de Cataluña no es extrapolable"

Cuando le preguntas si cambiando la sede de su partido de la madrileña calle Génova dejarán atrás la pesada mochila de corrupción que les acosa por el caso Bárcenas, reacciona rápido y califica de "un gesto necesario en una nueva etapa" lo que para sus adversarios ha sido una exitosa estrategia de marketing para maquillar los malos resultados en Cataluña. Todos en el partido la sitúan como una de las personas más cercanas a Pablo Casado, una dirigente pata negra, y no solo porque sea la portavoz en el Congreso, sino porque tiene un perfil de centro moderado que viene como anillo al dedo para esta nueva etapa del principal partido de la oposición. Se llama Concepción Gamarra (Logroño, 1974), pero todos la llaman Cuca. Es una de las estrellas ascendentes del PP y de hecho fue la encargada de coordinar la campaña de las últimas municipales y autonómicas.

Dígame, ¿vendiendo la sede del PP, de Génova 13, se pasa la página de una etapa negra del partido o solo es un gesto simbólico?

Cambiar de sede es un paso más en el compromiso de ejemplaridad y de liderar una nueva etapa que empezó hace dos años Pablo Casado.

¿Es una forma de salvaguardar las siglas del PP o finalmente tendrán que hacer una refundación como se hizo en su día con Alianza Popular?

El PP es un gran partido, un proyecto político que durante los últimos 30 años ha permitido crecer a España en las etapas que hemos gobernado. Ese es el principal capital que tiene este partido y que representan sus siglas, y esa es la herencia que queremos proyectar como alternativa para volver a gobernar.

¿La convención nacional que se ha convocado para el otoño va a ser una refundación completa?

Lo que haremos en otoño será una convención, no una refundación. Efectivamente, la dirección del PP fue elegida por los militantes en primarias hace dos años y desde entonces estamos conformando la alternativa real y necesaria que España necesita. La importancia de esta convención es seguir uniendo el centro político, y está pensada para ampliar un espacio político con una gran participación de la sociedad civil y de personas independientes que plantean un proyecto alternativo al mal gobierno que en estos momentos tiene España. Queremos conformar un proyecto sólido y maduro, y un punto de encuentro para todos los que creen en la moderación.

¿Y cuál es el perfil de esa convención, el de Ayuso o el de Feijóo?

El PP es un partido muy amplio, donde muchas personas diferentes nos encontramos cómodas e impulsamos un proyecto compartido. Esa es nuestra grandeza, que sumamos y no restamos.

¿Su objetivo es absorber a Cs y llegar al espacio que ocupan ellos?

Nuestro objetivo no es absorber ni a Ciudadanos ni a nadie, sino ensanchar nuestro espacio político con un planteamiento programático de amplio espectro, donde todo el centroderecha se sienta cómodo.

Pues muchos temen que Vox dé el 'sorpasso' al PP a nivel nacional como lo ha hecho en Cataluña...

Que Vox dé el sorpasso al PP no es un horizonte factible. Lo ocurrido en Cataluña no es extrapolable a nivel nacional, como nunca lo es lo que ocurre en las elecciones autonómicas. Nuestro espacio electoral es el de la moderación, frente a la polarización y el extremismo que vivimos. Hay una grandísima mayoría silenciosa que queremos para el futuro un proyecto moderado, abierto y liberal, y afrontar los retos y los problemas que tenemos desde la concordia y no desde el enfrentamiento. Un centroderecha fragmentado significa que Sánchez y la izquierda se consolidan en La Moncloa, cuando hay ese espacio electoral de millones de españoles que queremos entendernos y huir de los extremismos a los que nos llevan otros.

¿La relación de PP y Vox sigue rota?

Vox y el PP somos dos proyectos políticos muy distintos. Nosotros defendemos el Estado de las autonomías, somos europeístas y creemos que el populismo no es el camino para conseguir lo que España necesita. Vox ha optado por aliarse con Sánchez. El mejor socio que han encontrado Sánchez e Iglesias en los últimos meses ha sido Vox, con ese apoyo al Real Decreto de los fondos europeos. Vox ha blindado al presidente y le ha dejado las manos libres para gestionar nada más y nada menos que 140.000 millones desde la arbitrariedad y el clientelismo.

¿Cree que Vox le ha dado un balón de oxígeno al Gobierno?

Por supuesto que Vox le ha dado un cheque en blanco y les ha lanzado un salvavidas a Sánchez e Iglesias con el tema de los fondos europeos. Eso significa una peronización de la economía que no es buena para España. Si ese real decreto no hubiera salido adelante se hubiera forzado al Gobierno a tener que negociar una gobernanza -porque los 140.000 millones ya están garantizados- basada en una autoridad independiente, en la transparencia, en el control parlamentario, y sobre todo en las garantías de que esos fondos europeos fueran una oportunidad bien aprovechada para el futuro de España.

Volviendo a Cataluña, admita que el resultado de su partido ha sido malo y no han hecho autocrítica...

Los resultados de las elecciones del 14-F no son buenos, no solo para el PP, tampoco para España ni para Cataluña. El independentismo ha conseguido el mejor resultado en escaños de su historia, y eso ha sido gracias a que Sánchez les ha apoyado y fortalecido para seguir en Moncloa. A nosotros se nos pide autocrítica y la hacemos, pero también se le debe pedir al PSOE, que, aunque ha tenido un buen resultado electoral ha apoyado a los independentistas para que se mantengan. A nosotros evidentemente la irrupción de Bárcenas en esta campaña electoral - que no ha sido una casualidad- nos ha afectado en los resultados.

¿Los resultados del 14-F pueden suponer un nuevo 'día de la marmota'? No está claro que ERC pueda formar gobierno con Junts...

El independentismo tiene el mayor número de escaños que ha tenido nunca y, en mi opinión, se van a entender. Será cuestión de tiempo y de reparto de poder entre ellos, pero habrá un gobierno independentista.

El 'efecto Illa' ha funcionado y no le ha pasado factura su gestión en Sanidad, como ustedes decían...

El 'efecto Illa' que ha funcionado son los más de 90.000 fallecidos por Covid en España, que seamos el país con mayor tasa de sanitarios contagiados por falta de medidas de protección, y que se haya hecho la peor gestión de la pandemia de toda Europa. En términos electorales, el 'efecto Illa' lo que ha supuesto es más independentismo.

Algunos creen que en Andalucía puede repetirse algo similar poniendo de candidata a la ministra portavoz...

El proyecto del socialismo en Andalucía es sinónimo de corrupción y, en términos económicos, de fracaso. Lo que necesita Andalucía es un proyecto como el que tiene con Juanma Moreno, que está demostrando su capacidad de gestión y de recuperación económica. La política que está liderando el PP en Andalucía es un proyecto a largo plazo que no tiene rival por mucho que se esfuerce el PSOE y utilice a sus ministros como candidatos.

¿La vara de medir con ustedes cuando dicen que no hablarán más de Bárcenas será igual que la que se le ha pedido a Pedro Sánchez cuando se ha negado a hablar de los ERE?

Hay una vara de medir totalmente distinta con el PP que con el PSOE. Nadie le pide ninguna responsabilidad a Sánchez por los ERE, ni por el caso Isofotón, ni porque tenga tres ministros señalados por esa investigación judicial, ni porque esté gobernando con un partido acorralado por la corrupción. Nosotros vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos a construir la alternativa política que necesita España, y eso sí es calidad y normalidad democrática.

¿Bárcenas se ha quedado ya sin manta de la que tirar o les sigue inquietando que tenga un as en la manga?

No vamos a dedicarle ni un solo segundo a Bárcenas. Hemos decidido no hablar más de este asunto.

¿España es una democracia plena?

La única anormalidad democrática que tiene nuestro país es tener a un vicepresidente del Gobierno que pone en cuestión nuestro Estado de derecho y ataca a los pilares de nuestro sistema. Que un vicepresidente ataque la independencia del poder judicial, la jefatura del Estado, la separación de poderes o utilice el rodillo legislativo es una anomalía democrática en toda regla. España no se merece un vicepresidente que cuestiona nuestra democracia, y eso está dañando a la marca España en todo el mundo. El problema no se llama Iglesias, sino Sánchez, cuyo Gobierno y el hecho de tener un número dos con ese perfil nos avergüenza y daña la imagen de España.

¿Y no es un signo de debilidad democrática que no se renueve el Consejo General del Poder Judicial?

Nosotros hemos estado y estamos dispuestos a renovar el CGPJ siempre que eso se lleve a cabo garantizando la independencia del Poder Judicial. Por eso en esa renovación no puede estar Podemos, porque es un partido que constantemente ataca a la separación de poderes, la independencia judicial y la estructura política e institucional que nos hemos dotado en este país desde hace algo más de cuarenta años.

Podemos vuelve a estar 'en la picota' por su financiación y Neurona...

Podemos es un partido señalado por la corrupción desde hace mucho tiempo. Ahora Monedero, que es su ideólogo, está imputado, y esa corrupción se acerca y cerca cada día más a Iglesias, que debiera abandonar inmediatamente el Gobierno.

¿El enfrentamiento entre la parte socialista del Gobierno y Unidas Podemos, por la ley de igualdad, entre otros muchos, es real o ficticio?

Es un gobierno de conveniencia por el poder y cuando discuten sobre vivienda, igualdad, ingreso mínimo vital, etc. no discuten del fondo del asunto o de los intereses de los españoles, sino solo para ver quién tiene más poder. Las disputas entre Iglesias y Sánchez son solo por el poder, no por aplicar políticas que ayuden a los ciudadanos y así seguiremos toda la legislatura, lo que produce vergüenza ajena.

La deuda pública se ha disparado y los datos del paro son preocupantes, ¿cuál es el horizonte?

Muy oscuro. Cada nuevo dato económico que se hace público es una enmienda a la totalidad de las políticas económicas del Gobierno de España. De hecho, todas las previsiones planteadas en los Presupuestos Generales del Estado han sido ya rectificadas por parte de distintos organismos, del Banco de España, de la AIReF, del Banco Central Europeo, etc. Todos los organismos internacionales los han cuestionado. Desde el PP pedimos que se vuelva a planificar el marco macroeconómico para adecuar los ingresos y los gastos para poder afrontar de manera realista y eficaz este año 2021. Las políticas que está desarrollando España son muy distintas a las de Francia, Alemania, Portugal o Italia, y eso va a tener consecuencias muy negativas en nuestro crecimiento económico y competitivo.

¿Y qué habría que hacer?

Cambiar las políticas económicas del Gobierno. Aquí se están subiendo impuestos mientras en el resto de los países europeos están bajándolos. Está claro que una bajada de impuestos provocaría que la economía se dinamice para poder salir de la pandemia y si no se bajan caeremos en picado. Mientras en Europa bajan los impuestos con cargo a los fondos europeos, aquí se suben. Mientras en todos los países se ha optado por las ayudas directas para facilitar liquidez aquí se ha descartado esa fórmula, y eso puede ser letal para el futuro.

¿Hay un riesgo cierto de que los Ertes se conviertan en ERE y se dispare el número de parados?

Los Ertes, que fue una fórmula impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, han sido un instrumento fundamental para afrontar esta pandemia, pero deberían haber ido acompañados de políticas enfocadas a la dinamización económica para que cuando acabe la pandemia se recuperen como puestos de trabajo. Si eso no se hace, cuando acabe la crisis sanitaria no habrá tejido económico y empresarial capaz de absorber esos puestos de trabajo. Hacen falta otras políticas económicas y otro rumbo distinto, y para ello el PP lleva tendiendo la mano al Gobierno muchos meses sin resultados.

¿El tema de la hostelería y el turismo se ha convertido al final en una cuestión ideológica? porque esos sectores están bajo mínimos...

España tiene una fuerte dependencia del sector turístico, del sector servicios y del hostelero, y por tanto el Gobierno lo que tendría que haber hecho es intentar proteger a esos sectores, a las pymes y autónomos en nuestro país, cuestión que no ha hecho. La hostelería y el turismo necesitan de ayudas directas para poder sobrevivir, y una política fiscal que les permita levantar la cabeza porque si no todo el tejido económico y empresarial va a salir absolutamente triturado. La recuperación económica va a ser mucho más dura y más difícil para España y los españoles que para el resto de los países europeos debido a las políticas socialcomunistas y miopes de Sánchez. El futuro que nos espera con esas recetas es demoledor.

Pues para muchos los fondos europeos son el maná, ¿ustedes creen que no serán suficientes?

Los fondos europeos son una oportunidad para España, si se gestionan bien. Si no, será una oportunidad perdida. Aquí, como han hecho el resto de los países sería necesaria una autoridad independiente, control parlamentario y transparencia en la gestión, pero desgraciadamente el modelo que ha aprobado Sánchez con el salvavidas de Vox no va en esa dirección y eso puede ser muy peligroso.

¿Qué le parece que Echenique y Podemos defiendan a los que han provocado graves disturbios por el encarcelamiento de Hasel?

Que los actos de violencia de estos días cuenten con el aliento, la movilización y la promoción de Unidas Podemos y sus dirigentes, que no defienden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es avanzar hacia un gobierno antisistema que este país no necesita ni merece. Sánchez no puede mantener en el Gobierno ni un minuto más a Iglesias.