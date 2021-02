José Luis Martínez-Almeida: "Sánchez debería pagar de su bolsillo el sueldo de Iglesias"

En su despacho de la plaza de Cibeles hay siempre una actividad frenética. Esta semana no solo ha tenido la visita de los Reyes -que presidieron la entrega de premios de la Asociación de la prensa de Madrid-, sino que ha supervisado los trabajos de rehabilitación del parque de La Gavia en Vallecas, ha asistido a la presentación de un programa formativo para jóvenes sobre espacios digitales, celebrado la junta ordinaria de gobierno, y se ha trasladado a Badalona para hacer campaña junto a Xavier Albiol. "Suelo madrugar mucho y llego tarde a casa. Tengo capacidad de trabajo, resistencia y ganas. Me faltan horas en el día, pero me encanta mi trabajo y para mi será un honor presentarme a una segunda legislatura", dice José Luis Martínez-Almeida (Madrid, 1975), licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (Icai-Icade) y abogado del Estado desde 2001, es uno de los pata negra de Pablo Casado, que le incluyó en el comité nacional del partido al aterrizar en la presidencia y le nombró portavoz hace seis meses. Tiene un discurso, de centroderecha de libro y una forma de ser y estar en política amable y campechana, pegada al terreno y en contacto permanente con los ciudadanos. No se le cae de la boca la palabra Madrid y dice orgulloso que la sociedad madrileña resiste siempre frente a las adversidades.

¿Quién miente: Bárcenas cuando dice que ha negociado con este nuevo PP, o la dirección actual cuando niega haber tenido relación con él?

Es obvio: miente Bárcenas. Es un delincuente carente de credibilidad. La Dirección Nacional del PP ha dejado muy claro que en ningún momento ha negociado con Luis Bárcenas. Y de hecho él mismo se ha retractado de lo que dijo, y todo se ha quedado en que hubo un contacto por una persona que en aquel momento ni siquiera estaba en el partido.

Bueno, se trata de Enrique López que es consejero de la Comunidad...

Enrique López en aquel momento no estaba en el partido, y se limitó a poner en contacto a dos personas sin hacer ninguna otra gestión.

Vamos, que usted pone la mano en el fuego por Casado...

Es absurdo involucrar a Pablo Casado en hechos que se remontan a 6 años antes de que él estuviera en la dirección del partido. Todo esto es una campaña absurda para desgastarle políticamente. Cosa que no han conseguido.

Hombre, admita que el hecho de que el que Bárcenas haya 'tirado de la manta' coincidiendo con las elecciones catalanas les puede perjudicar...

Bárcenas no ha tirado de la manta, lo que ha hecho es un chantaje que no se sustenta sobre ninguna prueba. Es un delincuente que ha intentado hacer el mayor daño posible al PP en su beneficio, y ha mentido reiteradamente. Ahora ha reconocido que no tiene ninguna documentación, hasta el punto de que Anticorrupción ya ha dicho que en su nueva versión no hay nada apreciable.

¿La etapa de la 'caja B' de la financiación irregular del partido es pasado? ¿Han hecho cortafuegos para que eso no vuelva a ocurrir?

Que existió una caja B es algo que tendrán que determinar los tribunales, y, de hecho, la Fiscalía y la Abogacía del Estado no acusan en ningún momento al PP de ello. Sólo lo hacen las acusaciones populares, que causalmente son el PSOE, e IU. Es obvio que se pretende manchar y desprestigiar la imagen del PP. Nosotros condenamos con total y absoluta firmeza cualquier caso de corrupción que se haya podido producir, pero también es cierto que Pablo Casado siempre que se le pregunta ha contestado, mientras que a Pedro Sánchez todavía no le hemos oído una sola palabra sobre la corrupción de los ERE. Siendo las dos cosas muy condenables, la vara de medir y el nivel de exigencia con el PP es mucho mayor que con el PSOE.

Ustedes han dicho que Illa es el peor ministro de Sanidad de Europa, aunque la mayoría de las encuestas le dan por ganador de las catalanas. ¿La gestión no pasa factura?

Si Illa ganara las elecciones, cosa que dudo, no significaría que los catalanes aprobaran la gestión como ministro, que ha sido nefasta, sino que abren la puerta a una opción ideológica distinta para la Generalitat. Dudo que ningún catalán apruebe la gestión de Illa frente al Ministerio.

La recta final de la campaña ha estado más centrada en si el exministro se ha vacunado que en el programa electoral. ¿Eso es normal?

Lo que no es normal es que Salvador Illa sea tan opaco y si se demostrara que se ha vacunado tendría que abandonar inmediatamente la vida pública. En este tema hay muchas incógnitas y mucha opacidad: ¿por qué no se hace PCR?, ¿por qué de nueve candidatos sólo él rechazó hacérselo?, ¿por qué el ministro de Sanidad que nos ha predicado la exigencia y la ejemplaridad a todos los españoles no predica con el ejemplo?, ¿qué es lo que está ocultando?. Las excusas que ha puesto son tan burdas que evidentemente la ocultación existe.

¿Si se cumplen las encuestas, cree que habrá un tripartito del PSC y los independentistas?

El PSOE, si le salen las cuentas, pactará con los independentistas y habrá un tripartito, como lo han hecho en los últimos años. Siempre que han podido optar entre la vía de la sensatez, la moderación y el constitucionalismo frente al independentismo, ha optado por esto último, y ahora lo volverá a hacer.

¿Y si ganan los independentistas volveremos al 'día de la marmota'? En la campaña han dicho que repetirían los planteamientos del 'procés'...

Si esto ocurre Pedro Sánchez, como presidente, debería romper cualquier pacto que tenga con ERC. Si hay un gobierno independentista en Cataluña que afirma que desea volver al escenario del 1-O el presidente del Gobierno está obligado a cancelar cualquier acuerdo parlamentario.

El debate es si va a haber un indulto inminente para los condenados del 'procés'. ¿Usted qué cree?

No tengo ninguna duda de que el Gobierno de la nación va a tratar a los políticos condenados por un delito de sedición infinitamente mejor que a cualquier otro delincuente en España y, si llega el caso, facilitará el indulto, porque es el precio que ha pagado Sánchez a los independentistas por ser presidente del Gobierno.

¿Cree que es factible, como dice el Gobierno, que en verano el 70% de los españoles estén vacunados? Para eso se necesitaría poner dos millones de vacunas a la semana...

Lo que está pasando con la vacunación, Sánchez lo ha hecho con todo: promete y nunca cumple. Primero miente, y cuando se descubre su mentira vuelve a mentir. Se ha convertido en un mentiroso compulsivo, que elude cualquier responsabilidad y está dispuesto a pagar el precio que sea para seguir en La Moncloa. Dicho esto, en el Ayuntamiento estamos dispuestos a facilitar todos los espacios que sean necesarios para agilizar esa vacunación.

¿Qué le parecen estos políticos jetas que se están aprovechando de su condición para vacunarse?

Con estos actos miserables no vamos a recuperar la confianza de los ciudadanos. Esas conductas son vergonzosas y nos alejan de ellos.

¿De verdad cree, como ha dicho, que el sector de la hostelería y el turismo ha sido el más maltratado por el Gobierno de España? ¿Por qué?

Es evidente que el Gobierno ha maltratado y estigmatizado a este sector. Primero fueron las declaraciones contra el turismo de Alberto Garzón, después ha habido una incapacidad de gestionar, y en tercer lugar no ha habido ayudas por parte del Gobierno de España a la hostelería y al turismo como se ha hecho en otros países de Europa. ¿Cómo es posible que sectores económicos que suponen en torno al 20% del PIB no hayan recibido un paquete de ayudas directas y estímulos?

¿Al final las ayudas a la hostelería se han convertido en algo ideológico, en una guerra entre la derecha y la izquierda? En Madrid la actuación con este sector ha ido diferente...

Espero que las ayudas y las medidas sobre la hostelería y el turismo no se hayan convertido en una guerra ideológica por parte del Gobierno. Lo que se ha hecho desde Madrid es entender que no se podía sacrificar la actividad económica como consecuencia de la pandemia y, priorizando la salud, se ha sabido encontrar un punto de equilibrio para mantener la actividad económica. Sólo hay que tirar de hemeroteca y ver las polémicas sobre las mascarillas, los test en Barajas, en farmacias, las limitaciones de entrada, etc. Todas esas medidas fueron negadas por el Gobierno de la nación, con mucha indignación, y finalmente ellos terminaron por imponerlas. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha gestionado la pandemia infinitamente mejor que el ministro de Sanidad

Sea como fuere, el turismo ha caído en España un 80%, ¿el país se puede recuperar sin este sector?

España no se puede recuperar económicamente sin el turismo. Este sector, entre empleos directos e indirectos, supone un 20% del PIB y quien piense que hay que degradarlo se equivoca. Sin perjuicio de potenciar otros sectores económicos, no se puede pretender cambiar el modelo productivo orillando el turismo o degradándolo. Si el Gobierno lo hace por complacer los posicionamientos de sus socios de Podemos pagarán una altísima factura.

Los sindicatos han convocado movilizaciones esta semana para pedir la derogación inmediata de la reforma laboral, ¿es necesario hacerlo?

No es el momento de derogar la reforma laboral ni de volver a fórmulas fracasadas. Hasta Pedro Sánchez ha tenido que reconocer que gracias a los Ertes -que fueron introducidos por el PP en la reforma del año 2012- hemos podido salvar esta situación. Los sindicatos no deberían volver a modelos ya fracasados.

¿A usted le parece que se puede ir a una semana laboral de cuatro días tal como apuntan CCOO y UGT?

Sobre la semana laboral de cuatro días, con la que está cayendo no es el mejor momento de hacer experimentos con gaseosa.

¿En Madrid se seguirán congelando el IBI y otros impuestos mientras la Covid siga haciendo estragos?

Sí, seguiremos bajando los impuestos. En los Presupuestos de este año hemos continuado con nuestra rebaja impositiva implementando hasta el 50% la rebaja del IBI a todo lo que es el sector turístico, la hostelería, el comercio y los sectores productivos que peor lo están pasando. Además, también hemos rebajado el Impuesto de Actividades Económicas, y exencionado el pago del impuesto para las terrazas, etc.

¿Prefiere que se endeude el Ayuntamiento a los madrileños?

Tenemos un remanente en Tesorería y con ese superávit pretendemos sin necesidad de endeudarnos, ayudar a esos sectores productivos. Pero creo que es lógico que se apriete el cinturón la Administración antes que los sectores más productivos.

Madrid va a destinar 12.750 euros a renovar las banderas de España en los balcones. ¿Cree que es el momento de hacer este tipo de inversión? Porque la izquierda les ha puesto a escurrir...

La demagogia de la izquierda no tiene límites. Esta es sólo una idea de un concurso en el que se seleccionan multitud de proyectos por expertos independientes y uno de esos proyectos fue el relativo a las banderas de España. Todavía no hemos desembolsado un euro porque no se ha presentado el proyecto, ni se ha justificado ningún gasto. De todos modos, a la izquierda no le hubiera molestado tanto si fuera la bandera republicana en vez de la de España. De eso no tengo duda.

La pandemia, 'Filomena', el incendio de la calle Toledo... ¿Madrid lo resiste todo?

Por supuesto. La sociedad madrileña resiste lo que le haga falta. Siempre está a la altura frente a la adversidad.

¿Y tiene Madrid alcalde para rato?, ¿piensa presentarse a la reelección?

Eso lo decidirán los madrileños, pero para mí será un honor presentarme a la segunda legislatura como candidato a la alcaldía en el año 2023.

Oiga, ¿le sorprendió que Vox apoyara a Sánchez en la votación de los fondos europeos y que el presidente pusiera en valor el sentido de Estado de Abascal frente a Casado?

Creo que Vox en el voto de los fondos europeos, no sabía exactamente lo que tenía que votar, y se decidió por la abstención, propiciando que Pedro Sánchez tuviera barra libre. Por cosas como estas necesitamos más que nunca partidos de Estado como el PP.

Pues muchos creen que hay un riesgo de que Vox dé el 'sorpasso' y termine comiéndose al PP, no sólo en Cataluña, sino en toda España...

No es ni la primera ni la segunda ni la tercera vez que un partido intenta dar el sorpasso al PP a lo largo de los años y ninguno lo ha conseguido, ni Vox lo conseguirá. Santiago Abascal debería tener claro que su enemigo no es el PP y que les hace el juego a sus adversarios pretendiendo dividir al centroderecha. Sánchez está en la Moncloa por la fragmentación de votos del centroderecha y la única forma de que salga es uniéndonos.

¿En España hay una democracia plena? Porque el vicepresidente del Gobierno dice que no...

En España tenemos en una democracia plena, tan plena que Pablo Iglesias puede ser vicepresidente del Gobierno teniendo en cuenta que en su democracia no cabemos todos.

Bueno, él lo que sostiene es que hay presos políticos...

En España no hay presos políticos, y todos lo saben menos el vicepresidente. No estaría mal repasar las palabras de Pedro Sánchez antes de las elecciones generales cuando dijo, "¿os imagináis un Gobierno que la mitad defendiera una cosa y la otra mitad defendiera que en España hay presos políticos?" Pues eso precisamente es lo que está pasando en estos momentos.

Pues esa afirmación ha dividido aún más al Gobierno y las grietas cada vez son más evidentes, ¿no?

Pedro Sánchez debería pagar de su bolsillo el sueldo de Pablo Iglesias. No hay nadie que le venga mejor que él, porque mientras se hable de Pablo Iglesias y de sus excentricidades, no se habla del verdadero problema para España que son las decisiones de esta tomando Pedro Sánchez. Mantener como vicepresidente del gobierno a un lenguaraz es la forma que tiene Sánchez de ocultar su falta de gestión.

Pues tal vez no influya Podemos, pero propone por ejemplo derogar el delito de injurias a La Corona, el enaltecimiento del terrorismo y cosas de mucha enjundia...

Los delitos de injurias y enaltecimiento del terrorismo están adecuada y debidamente tipificados, y su derogación no busca el interés general sino el particular de un partido que se construyó sobre el insulto y la difamación al adversario.

¿Usted augura una legislatura larga?

Auguro que Pedro Sánchez va a ser presidente del Gobierno mucho menos tiempo de lo que piensa.