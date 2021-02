Carlos Carrizosa: "Tenemos que eliminar desde Cataluña la brecha fiscal con Madrid"

Carlos Carrizosa forma parte de Ciudadanos desde sus orígenes, pero es la primera vez que encabeza la lista electoral de la formación.

Cs ganó las elecciones autonómicas de 2017, aunque no consiguió apoyos para optar a formar gobierno. Ahora las encuestas auguran una pérdida de hasta dos tercios de sus escaños ¿cómo lo afronta?

Las encuestas nos dicen que el primer partido es la abstención y la indecisión. Si los indecisos y los abstencionistas salen a votar el próximo domingo, arrasamos y abrimos una etapa de cambio en Cataluña. Nosotros somos el único partido que quiere ganar a los separatistas, no pactar con ellos, y si sumamos un escaño más, formaremos un Govern centrado que ponga fin al procés.

¿Qué propone para reactivar la economía catalana y que vuelva a ser motor de España?

Desde Ciutadans hemos planteado un Pacto por la Recuperación y el Retorno de Empresas a Cataluña con el objetivo de impulsar la recuperación de la economía catalana de la crisis causada por la covid-19, favorecer el retorno de las empresas que se han marchado todos estos años a raíz del procés, sobre todo desde 2017, y promover un relanzamiento del sector industrial de nuestra comunidad. Cataluña no ha dejado de ser la locomotora de España por ninguna causa sobrenatural. Los autores de nuestra desaceleración tienen nombre y apellidos, porque esta situación es el resultado de décadas de políticas llevadas a cabo por el nacionalismo y el separatismo que han querido convertir esta tierra en su coto particular, aunque fuera a costa de su prosperidad. Y llegados hasta este punto, no han logrado hacerla suya, pero sí que se han llevado todo su potencial por delante.

"No queremos que esta nueva etapa que se abre prescinda de la industria catalana"

¿Cómo pretende atraer de nuevo a las empresas que han dejado Cataluña y a otras nuevas?

Dentro del Pacto por la Recuperación y el Retorno de Empresas a Cataluña planteamos diferentes palancas. Una de ellas es un Plan de Competitividad Fiscal que busque eliminar todos los lastres fiscales que hacen que Cataluña haya perdido atractivo frente a otras Comunidades Autónomas y que hacen que nuestra comunidad sea la que tiene una mayor presión fiscal de España, no sólo sobre las rentas altas, sino también sobre las más bajas, algo completamente incomprensible. También proponemos un Plan de Simplificación y Mejora de la Regulación Económica que reduzca trámites administrativos y evite a las empresas todo el papeleo innecesario. Asimismo, no olvidamos a nuestro sector industrial, que hasta hace no demasiado era la punta de lanza de nuestra economía y sin embargo en los últimos treinta años no ha dejado de decrecer. No queremos que esta nueva etapa que se abre con los fondos europeos prescinda de nuestra industria y por eso planteamos un Plan de Relanzamiento Industrial, para promover y consolidar el sector industrial y todo el tejido empresarial auxiliar de Cataluña y, con ello, seguir creando empleo estable y de calidad y generar un valor añadido que evite deslocalizaciones.

¿Madrid sería el modelo a seguir en fiscalidad?

Cataluña y Madrid son comunidades con estructuras sociales, económicas y territoriales muy distintas, y cada una tiene sus propias capacidades y también sus propias necesidades. Lo que es objetivo es que en los últimos 30 años Cataluña, que partía de una posición de ventaja muy clara, ha sido sobrepasada económicamente por Madrid. Y eso es sencillamente porque han sabido jugar las cartas que tenían y hacerlo mejor que lo que los políticos nacionalistas y separatistas han hecho con nuestra tierra.

"Se utiliza para lo que conviene y para criminalizar a otros y tapar los propios errores"

¿Qué piensa cuando oye hablar de armonización fiscal en España?

Se utiliza para lo que conviene. Y en el caso de los nacionalistas y populistas, es exclusivamente para criminalizar a otros con el fin de tapar sus propios errores y su nefasta gestión. ¿Por qué no empezamos por nosotros mismos esa armonización y reducimos el desmesurado número de tributos propios de Cataluña, que es la comunidad que más figuras impositivas ha creado de toda España? ¿Por qué no armonizamos nuestro IRPF con el resto de España, dado que somos la comunidad donde las rentas bajas pagan más impuestos? ¿Por qué no armonizamos nuestro Impuesto de Sucesiones y nuestro Impuesto de Patrimonio, que están también en los más altos de España? Llevamos mucho tiempo defendiéndolo y no nos han hecho caso. Menos excusas y más empezar a dar ejemplo en nuestra casa con las recetas que los nacionalistas piden que se impongan a otros.

¿Qué mensaje tiene para que los votantes desencantados o indecisos voten el 14 de febrero?

El voto es la herramienta más poderosa que tenemos los ciudadanos y cada voto cuenta. Tenemos ante nosotros una oportunidad histórica para cambiar las cosas en Cataluña y que no está escrito que los catalanes tengamos que aguantar otro gobierno separatista o un tercer tripartito que nos devolvería a la casilla de salida del procés. Los cambios no pasan por si solos, así que animo a todos los catalanes que están hartos de años de desgobierno que sean protagonistas, también, de este cambio.