El PSOE anuncia que Sánchez solo está dispuesto a ir a un debate electoral televisivo a cinco el 4 de noviembre

El Comité Electoral del PSOE ya se ha pronunciado: Pedro Sánchez solo tiene intención de acudir a un debate electoral televisivo entre los cinco principales candidatos el día 4 de noviembre. El partido descarta así las opciones que se habían barajado de celebrar varios 'cara a cara' entre algunos de los líderes antes del 10-N.

En un escueto comunicado y tras la reunión del citado órgano este jueves, los socialistas anuncian las preferencias del presidente y remarcan que la cita debe ser de "carácter neutral". Ferraz se abstiene de dar más detalles, si bien la fecha elegida es la que había ofertado RTVE recientemente.

En el debate Sánchez se mediría a sus cuatro principales adversarios políticos: Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Santiago Abascal (Vox), que se estrenaría en una cita de estas características. No estaría Íñigo Errejón, ya que su fuerza, Más País, no tiene representación en el Congreso al no haberse medido en las anteriores elecciones.

Precisamente ése fue el motivo por el que Abascal, a instancias de la Junta Electoral Central (JEC), fue excluido de los debates celebrados antes de los comicios del 28 de abril. La exclusión del líder de Vox del debate que iba a celebrar Atresmedia trastocó los planes de un Sánchez que solo quería acudir a esa cita y no a otras como la ofertada por RTVE a cuatro bandas en plena estrategia para movilizar al electorado de izquierda.

El 'no' a Abascal hizo al presidente socialista oscilar en sus preferencias y decantarse por el de la televisión pública, provocando el enfado de Atresmedia. Tras esta decisión, el ente público, encabezado por Rosa María Mateo, tomó la polémica decisión de fijar el debate el mismo en el que lo iba a celebrar Atresmedia. Las críticas hicieron que se reculase y, ante la presión creciente Sánchez, decidía ir a los debates a cuatro, celebrados consecutivamente el 22 y 23 de abril.

En su oferta del 4 de noviembre, RTVE también había propuesto celebrar tres 'cara a cara' que midiesen a Pedro Sánchez y Pablo Casado por un lado; a Pablo Casado y Albert Rivera por otro; y a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias finalmente. La ausencia de un choque entre el presidente en funciones y el líder de Ciudadanos levantó no pocas suspicacias. En 2015 Sánchez sí protagonizó un 'cara a cara' con el entonces presidente Mariano Rajoy.

Iglesias ha pedido este jueves a la JEC que acepte a Errejón en los debates, pero ha rechazado participar en un 'cara a cara' con él porque "tendría morbo, pero no interés".

Sin publicidad exterior ni banderolas

El Comité Electoral socialista también ha decidido eliminar la publicidad comercial exterior y la instalación de banderolas en busca de "una campaña más sostenible" de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre. La formación da de esta manera cumplimiento al acuerdo que propuso al resto de fuerzas políticas, que finalmente han suscrito ante notario todos los partidos, excepto el PNV.

El comunicado de los socialistas recuerda también que el presupuesto general de campaña del PSOE cae dos millones de euros respecto a las elecciones del 28-A, mientras que el techo de gasto electoral del partido pasa de los 14 millones en los pasados comicios a siete ahora.

También se han quejado los socialistas de que las formaciones que plantean un mailing único (Ciudadanos y Podemos) no hayan hecho "una propuesta detallada, sobre cómo organizarlo y sus costes, con el tiempo necesario para poder analizarla".