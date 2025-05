¿Cómo operar en un mercado con un suelo fiable y un techo claro? Dos ideas para no cometer errores

Primero fue el Ibex 35. Luego fue el EuroStoxx 50 y los índices fuertes de Europa. Y ahora, ya podemos decir que también en Estados Unidos, Wall Street lo ha conseguido. Y es que, en este último rebote -desde los mínimos del pánico que vimos el 7 de abril, que todos recordarán- ya se han recuperado en todos los grandes índices de uno y otro lado del Atlántico más allá de un 61,8% de Fibonacci de toda la anterior caída.

"Ahora, una vez tenemos esa información tan valiosa, ya sabemos que en una próxima corrección de mercado va a ser más improbable que perdamos los mínimos de abril. Vamos, de todas, todas, esos niveles se han convertido en una divisoria que separa el bien del mal", afirma Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader en el último episodio del Podcast Estrategia de mercado.

Es decir, el mercado parece muy canalizado con esos mínimos del 7 de abril actuando a modo de stop y con los máximos del Techo de DeepSeek por encima, como resistencia a la que aspirar. "En este contexto, para poder identificar los próximos niveles de compra, hay que esperar pacientemente a que se digiera esta fuerte subida de las últimas semanas", señala Cabrero.

Hasta que no se forme esa digestión, el experto de Ecotrader no es partidario de volver a comprar bolsa y asegura que "dependiendo de donde frene el actual rally los niveles óptimos para comprar irán cambiando, por lo que hay que permanecer atentos". Y en Europa ocurre igual. Desde un punto de vista operativo, la recomendación actual pasa por esperar una corrección parcial del último tramo de subida del EuroStoxx 50, para obtener una mejor ecuación rentabilidad-riesgo.

"Sabemos que una eventual caída tiene escasas probabilidades de profundizar bajo los 4.545 puntos, que es donde se sitúa el stop tendencial de referencia", afirma Cabrero, que al igual que en el caso de la referencia española asegura que es necesario esperar a que se confirme el final de la actual fase alcista -que sigue en desarrollo- para identificar los niveles de compra óptimos. "No descarto incluso que el índice busque de nuevo los máximos anuales, lo que implicaría un potencial adicional del 3,50% desde los niveles actuales", recuerda Cabrero, quien señala que "para que haya alguna evidencia técnica que sugiera un agotamiento comprador el EuroStoxx 50 debería de perder al menos los 5.319 puntos".

Valores en los que 'picar'

No obstante, hasta que eso ocurra, y para poder mantener una exposición que ahora mismo puede estar al 50-60% en la cartera modelo de Ecotarder, "hay valores que no me importaría mirar con una visión compradora y que que no me importaría que tuviéramos en cartera", destca el experto.

LVMH y Grifols son dos de ellos. Por los sólidos fundamentales que el consenso de mercado ve en ellas y por lo atractiva que se ha puesto la ecuación rentabilidad-riesgo tras las últimas caídas que han sufrido.

En el caso de la firma de moda estaríamos comprando después de que el título haya corregido la mitad de la subida de los últimos tres lustros. "Estamos ante una posibilidad muy bonita para poder poner un pie en esta compañía si cae a la zona de 500, 480 euros, donde abría un hueco alcista días atrás", afirma Cabrero.

En el caso de la compañía española, todo hace indicar que el hueco alcista que abrió la semana pasada, tras presentar resultados desde los 8,40 es bastante atarctivo. "Yo una vuelta a la parte inferior de este hueco, 8,40 o incluso los 8,60, la veo como una oportunidad para comprar Grifols. Eso sí, con stop, en 8 euros", destaca Cabrero