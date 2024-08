El origen español del dólar: el real de a ocho, la moneda más usada del mundo

Durante los siglos XVI y XVIII, el real de a ocho, la moneda de plata española, fue la referencia del comercio a nivel mundial. Fue muy popular, gracias a la estabilidad de la plata y la escasa devaluación que sufrió en varios siglos. Se convirtió en un referente para muchas divisas de la época, además de inspirar a otras muchas posteriormente.

Ejerció como moneda de cambio para el comercio internacional, y en la moneda de reserva global. Se estima que en sl siglo XVIII, el 50% de todo el dinero que había circulando en el mundo eran reales de a ocho.

Las primeras monedas de reales de a ocho fueron instituidas en la Corona de Castilla por la reforma monetaria de 1497, llevada a cabo por los Reyes Católicos. Tras la conquista de los territorios conocidos hoy como México y Perú, la moneda se acuñaba en América, con la denominación de real español, y se transportaban a granel hacia Castilla. Una situación que convirtió a los barcos españoles en objetivos tentadores para piratas y corsarios.

Su uso también se extendió por el sudeste asiático, pues el Galeón de Manila transportaba periódicamente plata en monedas desde México hasta Filipinas, donde debía intercambiarse por mercancías chinas y filipinas, ya que la plata era la única mercancía extranjera que China aceptaba como pago. En el comercio oriental, los reales de a 8 españoles fueron a menudo estampados con caracteres chinos, que indicaban que se trataba de monedas originales.

Gracias a los enormes yacimientos de plata de Bolivia, y en parte también en México, las casas de moneda de Bolivia, México y Perú comenzaron a acuñar moneda desde el siglo XVI, por lo que millones de reales de a ocho se acuñaron durante los varios siglos de presencia española.

Las 13 colonias

El comercio global hizo que el uso del real de a ocho se extendiese por todo el mundo, desde el lejano Japón, hasta las colonias de Sudamérica. Pero donde fue especialmente relevante fue en las colonias británicas en América del Norte, que pronto comenzaron a utilizar esta divisa, gracias a su contenido en plata y su relativa abundancia en el mercado, mayor que la moneda de su propia metrópoli, castigada por la restrictiva política monetaria del Imperio Británico en sus colonias.

Era tal la importancia del real de a ocho en las colonias británicas, que el Gobierno incluso aceptaba esta divisa para el pago de impuestos y otros gastos públicos. Allí se conocía a esta moneda como 'spanish dollar' o dólar español.

De hecho, el real de a ocho jugó un papel fundamental en la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Fue casi tan importante como el suministro de armas y municiones en el triunfo de los sublevados. Cuenta la activista Teresa Valcarce que el real de a ocho salvó a los estadounidenses en el verano de 1777, un año después del comienzo del conflicto. Un momento en el que parecía que Gran Bretaña iba a aplastar a los americanos.

Desmoralizados, sin armas, ni recursos, no veían opción de triunfo. Pero un préstamo de un millón de reales de a ocho de España a los rebeldes recondujo la situación. En dos días, esa fortuna fue cargada en La Habana, y llevada en barco a Virginia. Durante los 8 años de guerra, España aportó el equivalente a 3 billones de dólares actuales a la máquina de guerra, ya fuera tanto en forma de dinero como con armas, medicinas o ropa.

Moneda oficial

Ya tras el conflicto, en 1785, el real de a ocho fue aceptado como la moneda oficial de Estados Unidos, ante la escasez de monedas provocado por la guerra.

Y poco después, en 1792, la Casa de Moneda de Estados Unidos creó su propio dólar americano. Aquella primera divisa tomó como modelo a los reales españoles, y tenían un valor equivalente, aunque el americano era más pesado y tenía mejor plata, lo que no fue suficiente para hacerlo más popular.

Finalmente, tras décadas de convivencia, se ilegalizó el dólar español en 1857, cuando ambas divisas contaban con el mismo valor teórico.

El origen del símbolo del dólar

Además de en el nombre, también existe la teoría de que el símbolo del dólar ($) también se inspira en la moneda española. Sin un origen claro, parece que el logo proviene del escudo de armas que instauró Fernando de Aragón, la S como representación del lema 'Non Plus Ultra' y las dos barras que la cruzan simbolizando los dos pilares de Hércules. Este símbolo se utilizaba en el real de a 8, la moneda que se utilizaba en las colonias americanas del Imperio Español, que luego se extendió a las colonias británicas y después a Estados Unidos y Canadá.

Cuando Fernando de Aragón puso Gibraltar bajo mando español, decidió adoptar el símbolo de los Pilares de Hércules, allí donde en la Antigua Grecia se suponía que finalizaba el mundo. Precisamente de ahí la frase 'Non Plus Ultra' (no más allá), expresión que el héroe clásico había escrito en las columnas que marcaban el fin del mundo conocido en su extremo occidental mediterráneo, erigidas por él en Gibraltar y Ceuta, según la mitología clásica griega.

Sin embargo, no fue hasta Carlos V, una vez consolidado el imperio, cuando el símbolo, donde 'Non Plus Ultra' ya era 'Plus Ultra' (más allá) gracias al Descubrimiento de América, se extendió por sus monedas como reflejo de sus posesiones y de su poder. Al final, los comerciantes comenzaron a usar este símbolo en vez de la palabra dólar en sus documentos, y ahí perduró.

Influencia posterior

Curioso es también el origen del nombre dólar. Proviene de Bohemia, en la actual república Checa, donde la moneda tenía el nombre de thaler, que se extendió por Europa en el siglo XVI. Y Thaler, a su vez, es una abreviatura de Joachimsthaler, un tipo de moneda de la ciudad de Joachimsthal, en Bohemia.

La influencia del real de a ocho en la moneda estadounidense quedó patente, por ejemplo, en Wall Street, donde el precio de las acciones del mercado de valores se medía en octavos de dólar, ya que el real de a 8 o dólar español tenía el valor de 8 reales. Y esta denominación perduró hasta 1997.