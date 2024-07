Gracias a esta moneda española hoy existe EEUU: la inspiración del diseño del dólar que podrías tener en casa

Pocos conocen el papel absolutamente crucial del real de a ocho en la Independencia de EEUU, la moneda de plata española que salvó a George Washington en una guerra que tenía ya casi perdida y de la que se ha lanzado ahora una edición réplica exacta de la acuñada en 1776 en México, según dijo a EFE Teresa Valcarce, la española detrás de esta singular iniciativa.

"Podemos decir que gracias al real de a ocho existe hoy Estados Unidos", afirmó Valcarce, para precisar que el apoyo monetario español por medio de esta moneda, también conocida como 'duro' o 'Spanish Dollar', fue una contribución clave para asegurar, junto con el suministro de armas y municiones, el triunfo de los sublevados.

"Todos conocemos el 4 de julio, pero pocos conocen el papel tan importante que España desempeñó en asegurar la Independencia de EEUU", insistió Valcarce, condecorada en 2017 con la Encomienda de la Orden del Mérito Civil por sus servicios relevantes.

Escribió el hispanista estadounidense Charles F. Lummis (1859-1928) que "si no hubiera existido España hace 400 años, no existirían hoy los Estados Unidos"; tampoco sin el real de a ocho, que salvó a los estadounidenses en el verano de 1777, en aquellos primeros doce meses de guerra en la que Gran Bretaña parecía encaminada a aplastar a los sublevados.

La inspiración del dólar

El universo de la numismática sigue en auge. Más aún, si apunta a los antiguos ejemplares españoles como pueden ser las pesetas, centenes, escudos o incluso la llamada 'Spanish dollar' o 'real de a ocho'. Y es que la numismática de nuestro país es la segunda más coleccionada en el mundo, sólo por detrás de algunas monedas antiguas estadounidenses.

En esta ocasión hablaremos de una moneda que podría considerarse como la primera divisa mundial, que precedió a la libra esterlina de oro británica y también al dólar de Estados Unidos, el cual incluso se inspiró en su diseño, nos referimos al 'Spanish dollar' o 'real de a ocho'.

Según señala el portal Coleccionistas de Monedas, este ejemplar dio lugar a la práctica total de las monedas mundiales, como el dólar americano, los múltiples pesos latinos o el yen (por citar unos pocos). Sufrió una serie de cambios en su diseño a través de los siglos. "Estas variaciones constituyen un verdadero tesoro para los coleccionistas de monedas", afirma el portal de numismática.

Moneda internacional por tres siglos

Esta moneda, se convirtió en la divisa que capitalizó el comercio internacional entre los siglos XVI y XIX. Esta moneda se caracterizó por la "fineza de sus especificaciones técnicas", con cambios mínimos durante los tres siglos de vigencia, y fueron responsables de su amplia aceptación en los distintos rincones del planeta a los que llegó, agrega el portal Coleccionistas de Monedas.

Algunas variaciones fueron tan famosas y aceptadas que pasaron a convertirse en la imagen "oficial" del real de ocho, y se nos vienen a la mente cuando nos mencionan palabras como "peluconas", "columnarios" o "macuquinas".

Macuquinas

Las "macuquinas" fueron emitidas en la América colonial en el siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Este tipo de moneda que tiene una forma irregular, es fruto de la fundación de las 4 casas de moneda hispanoamericanas establecidas por la Corona española.

"Para ello, a fin de proveer circulante metálico tanto en las colonias como en la península, se abrieron las famosas cecas de México (macuquinas mexicanas), Santo Domingo, Lima y Potosí", cuenta Javier Mercado, experto en numismática y coordinador editorial del portal.

El experto aclara que de este tipo de ejemplares las más relevantes de cara al coleccionismo de monedas son las cecas de Lima y Potosí.

Qué hace que este tipo de moneda sea única

Estas piezas de interés, se fabricaron artesanalmente con los golpes de cuño en un cospel. Este sencillo método de fabricación hizo que cada moneda fuese totalmente "única".

Cómo saber si tienes una moneda macuquina

No resulta tan fácil identificar este tipo de moneda dada la antigüedad de su fabricación. Como explica Mercado, este tipo de ejemplares no siempre se encuentra en su total composición. "Suele haber partes de la superficie de la pieza que no se pueden identificar. En este caso no nos queda más remedio que inferir esos datos y características que se han perdido", agrega.

Datos relevantes de estos ejemplares

El experto señala que el valor del material de la moneda es lo más "sencillo" de averiguar, ya que el peso específico y el tamaño de la moneda nos indican si se trata de una moneda de oro, de plata o de vellón (plata por debajo del 50%).

Los datos más importantes:

Año de la pieza.

Reinado al que pertenece.

La Ceca o Casa de la Moneda emisora: en la mayoría de los casos encontraremos una P de Potosí o una L de Lima.

Macuquinas o 'duro' de plata a 5.000 euros

El valor más habitual de las macuquinas son los 8 reales. Según los expertos fueron acuñados millones de monedas de este tipo durante el período colonial. Estas monedas son conocidas con diferentes nombres tales como Real de a 8, Macuquina, Peso, Patacón o Duro. El precio de referencia de una macuquina de 8 reales de plata es de unos 5.000 euros.

Macuquinas de oro a 9.000 euros

Las monedas macuquinas de oro de Lima son muy buscadas por los compradores de monedas. El precio de referencia de este ejemplar es de 9.000 euros.