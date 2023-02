Los lastres que afectan a la bolsa de EEUU

A punto de cumplirse un año del día fatídico para la renta variable en 2022, el pasado 8 de marzo, el comportamiento de las bolsas europea y estadounidense no podría ser más dispar. Mientras el EuroStoxx repunta un 21% desde entonces, y recupera el nivel previo a la guerra de Ucrania, el S&P todavía pierde un 4%. Los analistas no se ponen de acuerdo sobre si esta ventaja a favor del Viejo Continente será duradera, pero sí resulta claro que EEUU presenta debilidades que obligan a ser prudente a la hora de invertir en él. Es el caso de los resultados de la lucha contra la alta inflación. El BCE no puede dar por ganada esa batalla, pero el horizonte es aún más complejo para la Fed tras comprobarse que el IPC de enero superó ampliamente el 6,2% que los analistas esperaban.

