La inflación era coyuntural, decían

A primeros de septiembre la Vicepresidenta Calviño ya lanzó su profecía sobre la inflación " No es preocupante porque deriva del crecimiento". Es complicado decir más falsedades en una frase tan corta. Abundando en ellas, remató en el debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado la Ministra Montero diciendo que el fenómeno de inflación es "coyuntural". Y por si alguien no lo había interiorizado, a comienzos de esta semana sentenció Calviño poniendo fecha al fin de la inflación descontrolada: " La primavera de 2022".

Este es el resumen de los acontecimientos. Cabe recordar que de la última declaración a la primera la inflación ha subido 1,6%. Desde el 4% de septiembre al 5,4 de octubre y al 5,6% de noviembre . En medio de estas declaraciones "happy" de diferentes Ministras de este Gobierno, la inflación subyacente pasa del 1% al 1,7%, un 70% de incremento en apenas dos meses.

Esta es la realidad cuantitativa de lo que está pasando en nuestro país y el análisis que, sin duda, debiera hacerse en el Gobierno ante esta situación que amenaza el crecimiento, que amenaza las economías domésticas de nuestro país. Pero lejos de la seriedad con la que se debieran restar estos temas, el Gobierno toca palmas por el incremento de recaudación para las arcas públicas que supone.

Decía la ministra Calviño que " No es preocupante". ¿ Qué es lo que no es preocupante para ella exactamente? ¿ La subida exponencial de la factura energética no lo es?¿ El coste de los carburantes tampoco? ¿Qué sea la inflación más alta en 30 años tampoco le preocupa? ¿ Que la inflación reste 9000 millones ya a los hogares no le acongoja? ¿ que suponga una factura adicional en pensiones de 6000 euros no presupuestada tampoco les importa? ¿ Que los agricultores y ganaderos de este país sean incapaces de asumir la subida de los insumos no les agobia?

La irresponsabilidad de este Gobierno y de esta Ministra hace mucho que superó lo admisible. No ha tenido suficiente con aprobar un cuadro macro en unos Presupuestos Generales del Estado que el consenso general considera imposible de alcanzar y solo se abre a corregirlos una vez aprobados o que la OCDE nos sitúa a la cola del crecimiento de Europa. Además, la inflación se la toman a broma. Bien haría la Ministra en analizar las causas, en estudiar las consecuencias para nuestras empresas, nuestros autónomos y las economías familiares y en reorientar sus políticas y sus presupuestos que según decían eran los de la " recuperación justa".

¿De verdad este impuesto a los pobres, la inflación, es recuperación justa para este Gobierno?. Si falsa es la primera parte de su expresión igual de falsa es la segunda. Somos el último país desarrollado en alcanzar los niveles de riqueza prepandemia. Cuando Francia ya lo ha superado y Alemania e Italia están a apenas a 1,5 puntos de lograrlo, a España aún le restan 6 puntos para alcanzar ese nivel previo que sin duda no llegará tampoco en 2022. ¿ Ese es el crecimiento del que habla Calviño?¿Y si es por el crecimiento, porqué Francia que ya alcanzó el nivel previo está en un 3,4% de inflación? ¿E Italia en un 3% y Portugal en un 2,7?

Cada día es más complicado dar credibilidad a ni una sola de las explicaciones de este gobierno porque no se basan en datos empíricos o en predicciones serias y fundamentadas, si no que desbarran siempre entre argumentos políticos que nada tienen que ver con argumentos científicos o técnicos tan necesarios para poder explicar fenómenos tan complicados y con tantas variables.

"Coyuntural" dice la ministra Montero que es la inflación. Esperemos que el Banco Central Europeo siga opinando lo mismo y se mantenga como el principal comprador de la deuda española, no retirando los estímulos. Ya la Comisión Europea avisó la pasada semana de que el fenómeno podría durar más de lo previsto. ¿de verdad nuestra economía está preparada para afrontar un escenario tan complicado? Mientras, Powell en la Reserva Federal ya ha anunciado la retirada de estímulos ante el carácter no coyuntural de la inflación. ¿Creemos al Presidente de la FED que dice que la amenaza de la inflación es "persistente" o a Montero que ni siquiera acierta cuando rectifica?

Realmente es muy preocupante la situación, con unas herramientas como los Presupuestos Generales del Estado que son papel mojado antes de publicarse en el BOE y que no servirán como dique de contención si no todo lo contrario , y con un diagnóstico equivocado de lo que está pasando, sin prestar atención al subyacente que también se está disparando, sin tener claro cómo se van a financiar los desequilibrios que va a generar en las cuentas más allá del incremento de recaudación que está provocando.

La inflación, el impuesto de los pobres, era coyuntural. Yo también pensaba que este gobierno lo sería y su permanencia hace un daño irreparable a nuestro país cada día. La inflación también lo hace.

Entidades Víctor Piriz Maya Portavoz de Presupuestos del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados Portavoz de Presupuestos del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados