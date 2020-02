Cuántos kilómetros se pueden recorrer con 5 euros en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao

Si tiene 5 euros en el bolsillo, ¿cuál es el transporte en España que le llevará más lejos? La conclusión de un estudio de Carwow es el coche eléctrico, pues con esos 5 euros se podrían recorrer hasta 297 km marcando además una gran diferencia con el resto. El segundo es un coche diésel, 83 km, y muy de cerca un coche a gasolina, que permite andar 76,8 km con un billete de cinco euros En las dos últimas posiciones están los transportes públicos, donde el autobús por 5 euros permite 59,3 km y el tren 53,5 km de distancia. | Los 20 coches eléctricos más destacados de 2020.

No obstante, no se ha tenido en cuenta el coste de adquisición y mantenimiento del vehículo particular, ya sea eléctrico, diésel o gasolina. De haberse tenido en cuenta, el transporte público saldría mucho mejor parado.

El estudio, realizado por la empresa Carwow, está basado en cinco ciudades españolas Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao. Con esta apreciación, estas son las distancias que se pueden recorrer en cada una de las ciudades por 5 euros:

- Coche eléctrico: 297 km

- Autobús: 92,1 km

- Diésel: 83 km

- Gasolina: 76,8 km

- Tren: 72 km

- Autobús: 65 km

- Tren: 56,3 km

- Tren: 55 km

- Autobús: 30 km

- Tren: 44,7 km

- Autobús: 40 km

- Autobús: 69 km

- Tren: 39,6 km

En todas las ciudades estudiadas, a excepción de Madrid donde el autobús se posiciona como la segunda opción más rentable para ir más lejos, las tres primeras posiciones para avanzar más con 5 euros son el coche eléctrico, diésel y gasolina, por este orden.

Este estudio de Carwow ha puesto de relieve el gran potencial que tienen actualmente los vehículos eléctricos en cuanto a su eficacia y ahorro, triplicando la distancia que se puede recorrer frente a un vehículo diésel y casi cuadruplicando la de un gasolina. Los vehículos eléctricos tienen un gran recorrido en el mercado, pero actualmente deben vencer las reticencias en el consumidor en cuanto al precio o los puntos de recarga.

Ficha técnica del estudio

Ámbito: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao.

Fecha de realización: 4 de febrero para los precios de coches eléctricos, diésel y gasolina.

Precio coche diésel: 1,2 euros/litro, con un consumo medio del coche de 4 litros/100km.

Vehículo utilizado como referencia: Citroën Berlingo con motor BlueHDi S&S

Precio coche gasolina: 1,3 euro/litro con un consumo medio del coche de 5 litros/100km

Vehículo utilizado como referencia: Dacia Sandero con motor 1.0

Precio electricidad: 0,12 euros/kWh con un consumo medio de 14 kWh/100km

Vehículos utilizados como referencia: KIA e-Soul de 14,7 kWh/100 km; Nissan Leaf de 15 kWh/100 km; Smart EQ fortwo de 12,9 kWh/100 km; Volkswagen e-Golf de 12,7 kWh/100 km y el Renault ZOE 14,6 kWh/100 km

Transporte público

Se han analizado los precios de los billetes sencillos de tren de cercanías y autobús en cada una de las ciudades. Para sacar un dato en km se han calculado las medias con distintos puntos de la periferia de cada ciudad.

MADRID

- Autobús: Precio abono para 6 zonas (hasta zona C2) por 5,10 euros en una distancia desde la Puerta del Sol hasta Robregordo (que pertenece a la zona C2).

Autobuses eléctricos de la EMT de Madrid.

- Cercanías Renfe: 6 zonas por 4,05 euros y 7 zonas 5,50 euros en una distancia desde la Puerta del Sol hasta la estación de Cercedilla.

BARCELONA

- Autobús: se toma como referencia el abono de 10 viajes (zonas 6 por 43,05 euros). A continuación se escogieron tres pueblos incluidos en la zona 6 y se halló la media de los km por 5 euros.

Autobús urbano de Barcelona.

- Cercanías Renfe: 5 zonas por 5 euros a una distancia desde Plaza Cataluña hasta Sant Vicenç del Castellet.

VALENCIA

- Autobús: Precio zona 4 por 3,25 euros en una distancia desde Valencia hasta Sagunto.

- Cercanías Renfe: 5 zonas por 4,35 euros a una distancia media (teniendo en cuenta el trayecto desde Valencia a Moncófar y a Xátiva).

SEVILLA

- Autobús: 5 zonas por 3,60 euros a una distancia desde el centro hasta Aznalcóllar.

- Cercanías Renfe: 5 zonas por 4,15 euros a una distancia desde Sevilla hasta Villanueca del Río y Minas.

Tren de cercanías de Sevilla.

BILBAO

- Autobús: 5 zonas por 3,35 euros a una distancia desde Plaza Moyúa hasta Motrico.

- Cercanías Renfe: 5 zonas por 3,35 euros a una distancia desde Playa Moyúa hasta Orduña.