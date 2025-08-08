Ni Estados Unidos ni Rusia: el país con más radares de velocidad en el mundo está en Sudamérica y tiene 16.000 dispositivos más que España

Está claro que recibir una multa por exceso de velocidad es una de las peores sensaciones para todo conductor, pero al mismo tiempo hay que decir que son necesarios para controlar la velocidad a la que se circula. Y es que conducir demasiado rápido y sobrepasar los límites establecidos sigue siendo una de las infracciones que más se comete en las carreteras de cualquier país.

Aunque este es un problema común en prácticamente todo el mundo, no en todos los lugares se controla igual. Ya sea por recursos, tamaño o decisiones de las autoridades, el número de radares en cada país es muy distinto. En este sentido, la base de datos SCDB, especializada en información sobre cinemómetros, ha elaborado una lista de las naciones con más dispositivos de control de velocidad del mundo.

Los países con más radares

Lo más lógico sería pensar que Estados Unidos, Rusia o China encabezan la lista por ser algunas de las principales potencias mundiales además de estar entre los países más grandes del planeta. Sin embargo, hay un país de Sudamérica que supera a todos ellos. Se trata de Brasil, en cuyas carreteras hay más de 21.500 radares.

Eso sí, le sigue de cerca Rusia, que roza los 18.500 radares. En tercer lugar estaría Italia, que a pesar de no ser una de las naciones más grandes tiene más de 13.000 cinemómetros en sus carreteras. En cuanto a España, quedaría muy lejos de los primeros puestos de la lista, ya que apenas llega a los 3.000 radares de tráfico.

¿Dónde hay pocos radares?

En el otro extremo, encontramos a naciones como Afganistán, Islas Filipinas, Mongolia, Paraguay, Trinidad y Tobago, donde solo hay uno. Es especialmente llamativo el caso de Irlanda, donde solo hay 31 radares. Más aún si tenemos en cuenta que en Andorra, uno de los países más pequeños del mundo, hay 32. Si hablamos de continentes, el orden de menos a más sería Oceanía, África, Norteamérica, Asia, Sudamérica y Europa.