Este gesto al aparcar puede parecer inofensivo, pero daña el sistema de frenado: el error que cometen muchos conductores sin darse cuenta

Cualquier persona que haya comprado un coche, desea que le dure lo máximo posible y que funcione durante años sin dar problemas. Para ello no basta con evitar choques y limpiarlo de vez en cuando, sino que es necesario realizar una conducción eficiente y cuidadosa para no dañar ninguna parte del vehículo y, por supuesto, no ser un peligro para la seguridad vial.

Uno de los momentos más estresantes al volante es el aparcamiento. La teoría es sencilla: señalizar la maniobra, calcular la distancia, seguir las referencias visuales y una vez el coche ha entrado en la plaza de parking, poner el freno. Es precisamente en el último paso, que seguramente sea el más sencillo, donde muchos conductores cometen un error.

No tires del freno demasiado fuerte

Cuando ya se ha completado la maniobra, lo más habitual es colocar punto muerto y seguidamente poner el freno de mano. Esa secuencia de pasos es correcta, excepto si se tira del freno de mano con demasiada fuerza. Ya sea por ir con prisas o por pensar que de eso depende su eficacia, hay quienes tiran de él como si no hubiera un mañana

Si ocurre unas pocas veces no suele haber problema, pero la realidad es que si se hace rutinariamente puede provocar una avería del sistema. La clave es que el freno de mano bloquea las ruedas traseras a través de un cable que acciona los tambores de freno. Si se tira con demasiada fuerza de ese cable es posible que, con el tiempo, se comience a destensar hasta deteriorar el sistema de detención.

La solución es desmontar el panel y volver a tensar el cable, y aunque no es una reparación excesivamente cara sí que puede resultar muy molesta. La mejor forma de evitarlo es tirar de la palanca hasta que se comienza a notar cierta resistencia. Ese será el momento justo de parar, ya que si no se llega hasta ese punto el frenado podría no ser efectivo, pero si se excede se puede estropear el cable.

Difícil de quitar

Más allá de los problemas que puede suponer para el sistema, poner el freno de mano con mucha fuerza puede ser un obstáculo a la hora de volver a ponerse al volante. Y es que si se deja la palanca demasiado tensa, puede ocurrir que horas o días más tarde no se pueda bajar con facilidad. Para evitar que esto suceda, desde @corellaautoescoles han publicado un vídeo a través de TikTok en el que recomiendan subir un poco la palanca, presionar el botón y por último bajar del todo el freno de mano.