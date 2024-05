Un nuevo SUV de Ford llegará a finales de año: ¿futuro Capri?

La hoja de ruta de Ford en este 2024 está llena de nuevos e interesantes lanzamientos. La marca se va transformando poco a poco en eléctrica y anuncia que un nuevo crossover deportivo llegará a finales de año.

El año comenzó con buen pie en Ford con la presentación del Kuga rediseñado que ya está a la venta con un precio que parte de los 34.332 euros. Después llegaba el turno al hermano pequeño, el SUV Ford Puma, el superventas de la marca, que ha recibido un lavado de cara a la espera de la llegada de una versión eléctrica a finales de año. El Mustang Much-E, que desde febrero está disponible con una versión de tracción total, con 315 CV, batería de 72,6 kWh y una autonomía homologada de 428 kilómetros, desde 53.046 euros. También en este 2024 ha llegado el Ford Explorer, un SUV eléctrico de 4,57 metros de largo que Ford pone en venta desde 46.562 euros. Pero el panorama de lanzamiento de la marca del óvalo no termina aquí.

Tal y como anunció en el pasado 2022 se espera la llegada de un crossover deportivo que saldrá de la planta de Colonia (Alemania), que legará a nuestro mercado a finales de este año, según nos acaba de comunicar la marca. Su nombre de momento no está definido, pero todo apunta a que retomará el la denominación Capri, inaugurada por Ford a principios de los años 1960 para designar una deportiva versión coupé. El Capri fue uno de los modelos más exitosos de Ford, vendiendo casi 1,9 millones de unidades durante su vida útil. El nuevo modelo eléctrico llega para rivalizar con modelos de la talla del Peugeot E-3008, Volksvagen ID.5 o Volvo C40.

El nuevo SUV de Ford, posible Ford Capri, nada tendría que ver en sus formas con el precioso coupé de finales de los 60.

Recordemos que en 2022, Ford anunció sus planes para introducir tres nuevos vehículos eléctricos de pasajeros y cuatro nuevos vehículos comerciales eléctricos en Europa para 2024. Su previsión era vender más de 600.000 vehículos eléctricos en Europa hasta 2026. La compañía creó una nueva unidad de negocio global, Ford Model e, centrada en el diseño, producción y distribución de vehículos eléctricos y conectados que, junto con Ford Pro, la unidad de negocio centrada en el negocio de vehículos comerciales de la marca, definirá el futuro de Ford en Europa.

Hasta 500 km de autonomía

Desde 2019, los rumores sobre el desarrollo de un SUV Ford llamado Capri son cada vez más claros. Amko Leenarts, director de diseño de la marca en Europa, lo volvió a insinuar, según publican los medios británicos "The Sun" y "Autocar". Este nuevo modelo en nada se parecería al histórico Capri. Sería un crossover 100% eléctrico con orientación deportiva que, como ya hemos comentado, se pondrá a la venta a finales de este año. Se convertiría en el segundo vehículo de Ford basado en la plataforma modular MEB del grupo Volkswagen como parte de una asociación entre los dos fabricantes. De esta forma, el futuro Ford Capri constituirá una alternativa "coupé" de cinco puertas al nuevo Explorer y será, por tanto, primo técnico del Volkswagen ID.5. Es importante destacar, ha dicho Leenarts, que la redistribución de nombres históricos por parte de Ford no anuncia la llegada de señales de estilo nostálgicas: "los diseños retro no nos hacen avanzar. Siempre se trata de una interpretación totalmente nueva: eso es lo que lo hace interesante".

Según los datos de "The Sun", el futuro Ford Capri costaría alrededor de 46.600 euros y recorrerá hasta 500 km con una sola carga. Pasará de 0 a 100 km/h en 6,4 segundos. El nuevo Capri de 300 CV también tendrá tracción trasera y contará con cuatro faros como guiño a la versión original. En su interior tendrá una pantalla táctil vertical de 15 pulgadas, carga inalámbrica de teléfonos y asientos con masaje.

Debajo, el nuevo SUV de Ford se espera que sea técnicamente idéntico al nuevo Explorer.

Cada vez más nombres históricos

Con el posible nuevo Ford Capri, el fabricante se unirá al rescate de nombres con "caché" dentro de la industria automovilística, aunque el nuevo modelo poco o nada tenga que ver con su antecesor. Como ejemplos: Alfa Romeo ha retomó el nombre de 33 Stradale, cuya fisonomía homenajea a este histórico modelo, uno de los más bellos del mundo; Fiat resurgió la denominación 600 para dar nombre a un SUV urbano, eléctrico y de gasolina; y Renault ha hecho lo propio con el R5 con tecnología 100% eléctrica, ya a la venta.